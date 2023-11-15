NBA／連杜蘭特都沒達成 亞歷山大改寫雷霆一隊史紀錄

今年開季狀態火熱的雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天對馬刺隊之戰以16投10中的高效率表現攻下28分，成為雷霆隊史首位連續5場得分在25分以上、命中率都超過5成5的球員，且還有生涯新高的7次抄截演出，幫次雷霆以123：87大勝馬刺。

目前在得分榜上排名第7的亞歷山大，今年開季帶領雷霆打出佳績，包括在日前與太陽隊之戰單場猛轟35分，帶領雷霆以12分差距擊敗太陽；今天在主場迎戰馬刺，亞歷山大更是大開殺戒，僅打28分鐘就拿下28分，讓比賽幾乎在前三節打完後就已成定局，最終雷霆也以36分差距大勝，創下隊史對戰馬刺的最大勝分差。

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28 PTS

6 REB

5 AST

7 STL (career-high)



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亞歷山大也成為隊史首位連續5場得分在25分以上、命中率都超過5成5的球員，這是連過去杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都未曾達成過的紀錄，攻守兩端的好表現讓新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）都讚嘆不已，「當你和他並肩作戰時，你會相當欣賞他在防守端的專注，今晚我們打得很棒，也要大力稱讚我們的球迷。」

反觀馬刺輸球後，本賽季前11場比賽已經3度輸給對手30分以上，前一支創下如此難堪紀錄的已經是1990-1991賽季的金塊隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）強調，這並沒有打擊到他們，「我們有一個很長遠的願景，當然我們距離這個目標還很遠，但我相信我們正走在對的道路上。」