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NBA／唐西奇表現烙賽中斷獨行俠5連勝 賽後怒批場地很糟糕

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)批評特殊場地品質很糟糕。 法新社
唐西奇(左)批評特殊場地品質很糟糕。 法新社

鵜鶘主場今天啟用季中錦標賽特殊地板，來訪的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）非常不適應，全場只得到16分2籃板2助攻，發生多達8次失誤，獨行俠終場以110：132慘敗鵜鶘，終止近期5連勝。

獨行俠今天防守形同虛設，鵜鶘前3節就狂攻114分，取得29分領先，比賽提前進入垃圾時間。唐西奇賽後指出場地問題，「先不提顏色，今天球場真的很糟糕，地板很滑，球沒照常反彈，我們要確保場地穩定才能打，就像先前在達拉斯取消特殊場地一樣。」

唐西奇(左1)不適應場地。 美聯社
唐西奇(左1)不適應場地。 美聯社

鵜鶘今天靠著對手失誤得到31分，球星英格倫（Brandon Ingram）全場進帳25分9籃板7助攻，威廉森（Zion Williamson）砍下19分7籃板5助攻，新秀後衛霍金斯（Jordan Hawkins）板凳挹注25分，傷癒復出的防守悍將瓊斯（Herb Jones）攻進19分。

獨行俠方面，厄文（Kyrie Irving）得到17分6助攻，唐西奇16投5中進帳16分，發生8次失誤、正負值-26都是全隊最差。

Luka Doncic 獨行俠 鵜鶘

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