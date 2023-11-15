NBA／哈利伯頓寫2戰32助攻0失誤神紀錄 溜馬斬斷76人8連勝

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季表現再進化！今天對陣東區龍頭76人，繳出33分15助攻0失誤數據，寫下近2戰32助攻0失誤紀錄，儘管安比德（Joel Embiid）狂砍39分，溜馬仍以132：126贏球，斬斷76人8連勝。

哈利伯頓首節就飆進4顆三分球，還傳出4次助攻；安比德雖罰進8球、單節14分，溜馬首節仍取得6分領先。第二節分差一度被縮小到3分，但溜馬打出9：0攻勢，半場打完以63：54領先。

第三節戰況風雲變色，安比德和梅爾頓（De'Anthony Melton）聯手攻進28分，其中梅爾頓罰球8中8，溜馬領先優勢只剩1分。末節中段溜馬打出10：2攻勢，再度拉開差距，且布朗（Bruce Brown）關鍵時刻4罰全中，驚險收下勝利。

哈利柏頓成為歷史首位單場至少得到30分15助攻5籃板、投進5顆三分球且沒有失誤的球員。據ESPN統計，哈利柏頓是統計失誤數據以來，首位連2戰至少25分15助攻0失誤的球員。

Tyrese Haliburton had 33 points, 15 assists and 0 turnovers vs 76ers on Tuesday.



He had 25 points, 17 assists and 0 TO vs 76ers on Sunday.



He is the 1st player with 25 points, 15 assists and 0 TO in consecutive games since individual TO were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/l7OKsbT79B — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年11月15日

哈利柏頓賽後受訪時強調，想奪下季中錦標賽冠軍，「我沒打過季後賽，所以這是我第一次爭奪冠軍。我非常認真對待這項賽事，而且我沒打贏過76人，這對我來說是激勵人心的勝利。」

除了哈利柏頓外，前鋒托平（Obi Toppin）也攻下轉隊新高的27分。76人方面，安比德得到39分12籃板6助攻，梅爾頓攻進30分，馬克西（Tyrese Maxey）砍下27分，哈里斯（Tobias Harris）貢獻22分7籃板。