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NBA／新星雙塔首度交鋒 雷霆36分大勝馬刺創隊史紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新世代長人首次對決，馬刺溫班亞瑪全場出手15次僅命中4球拿下8分，霍姆葛倫同樣手感不佳，出手10次僅命中3球拿下9分。 路透
新世代長人首次對決，馬刺溫班亞瑪全場出手15次僅命中4球拿下8分，霍姆葛倫同樣手感不佳，出手10次僅命中3球拿下9分。 路透

一路從青少年時期競爭到NBA舞台，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天上演職業生涯首場的例行賽對決，儘管兩人在進攻端的表現都不如預期，雷霆隊靠著更成熟於馬刺的陣容以123：87輕取對手，但這場比賽仍被認為將為聯盟未來兩大頂尖長人的交鋒拉開序幕。

身高都超過7呎1吋且還擁有著後衛般的移動能力和進攻技巧，19歲的溫班亞瑪與21歲的霍姆葛倫，從青少年時期就已經多次被拿出來做比較，雙方在前年U19世界錦標賽中的對決，更是一度成為話題。

在過去兩年相繼參加選秀並被雷霆和馬刺挑中後，霍姆葛倫卻因為傷勢問題賽季報銷，又將他與今年投入選秀的溫班亞瑪綁在一塊，一同展開新秀賽季並且成為問鼎年度新秀的兩大熱門。

在今年季前熱身賽溫班亞瑪與霍姆葛倫就有過一次交手紀錄，當時霍姆葛倫還在後台與溫班亞瑪碰頭，溫班亞瑪也趁機將霍姆葛倫介紹給母親認識，在該場比賽結束後，兩人在受訪過程中互相稱讚彼此，霍姆葛倫甚至說到，「我真正尊敬的人並不多，但他就是其中之一。」

今天兩人首度在例行賽與季中錦標賽碰頭，溫班亞瑪全場出手15次僅命中4球拿下8分，霍姆葛倫同樣手感不佳，出手10次僅命中3球拿下9分，但兩人在防守端都為球隊做出貢獻，溫班亞瑪有14籃板2阻攻，霍姆葛倫則有7籃板2抄截1阻攻進帳。

不過陣容相對馬刺更加成熟的雷霆，最終也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與吉迪（Josh Giddey）聯手攻下46分領軍下，以36分差距輕取馬刺，拿下兩軍本季首度對戰勝利，也創下雷霆隊史對戰馬刺最大勝分差。

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