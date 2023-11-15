快訊

直播／藍白合不合今揭曉！三方主帥二度協商 政黨支持度是關鍵

評／「藍白合」柯若寸土不讓…不是政黨合作 是政黨併購

遭爆藍白二會前赴陸見宋濤！蕭旭岑斥侯辦「自己人打自己人」

NBA／傳公牛開賣拉文和德羅展 湖人熱火、76人有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
拉文再度陷入交易傳聞。 法新社
拉文再度陷入交易傳聞。 法新社

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上爆料，公牛隊對交易拉文（Zach LaVine）持開放態度，湖人熱火76人都有意爭取。

公牛開季第1場就傳出將帥不和，目前戰績4勝7敗排東區第12，除了防守專家卡盧索（Alex Caruso）陷交易傳聞外，拉文也再度成為流言主角，查拉尼亞表示：「拉文和公牛都對交易持開放態度，預計湖人、熱火和76人有興趣。」

公牛另一位球星德羅展（DeMar DeRozan）合約本季結束後到期，查拉尼亞指出他可能也會被交易，「聯盟消息人士的感覺是，公牛可能同時運作拉文和德羅展交易案。」

76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）也針對這項交易傳聞表示，「76人對賽季初的表現和新發現的陣容深度很滿意，可能會等到季中再考慮交易，屆時需求會更明顯，或是在傷兵出現時補強球隊戰力。」

拉文本季場均21.9分4.8籃板3助攻，投籃命中率40.9%，德羅展場均21.2分3.0籃板4.5助攻，投籃命中率43.2%，兩人數據和前幾季相比都有下滑。龐貝指出，76人總管莫雷（Daryl Morey）希望引進攻防兩端都優異的球星，拉文和德羅展不符合條件。

公牛 76人 湖人 熱火 Zach LaVine DeMar DeRozan

相關新聞

NBA／勇士壞消息！柯瑞右膝痠痛歸期未定

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因右膝痠痛，將缺席今天主場迎戰灰狼隊的比賽，將接受檢查確認歸隊時間，預計不

NBA／傳公牛開賣拉文和德羅展 湖人熱火、76人有興趣

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上爆料，公牛隊對交易拉文（Zach LaVine）持開放態度，湖人、熱火和76人都有意爭取。 公牛開季第1場

NBA／波爾態度不佳又打得爛 皮爾斯：當救世主不容易

開季狀態低迷的巫師隊昨天作客暴龍隊主場，儘管一度領先達23分，不過暴龍「一哥」席亞康第3節猛轟22分逆轉戰局，以111：...

NBA／快艇四巨頭合體攻守崩盤 美媒：強迫四星先發沒效用

快艇雖如願換來了助攻王哈登（James Harden），與雷納德（Kawhi Leonard）、 喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）籌組「75海」四巨

NBA／波爾耍大牌行徑誇張 網友怒批：被格林揍活該

被金州勇士交易至華盛頓巫師的後衛波爾（Jordan Poole），新賽季還未打出成績，卻被爆出日前與籃網比賽，教練在暫停期間時交代戰術，波爾不但不理會還回嗆提醒他的隊友，耍大牌行徑也引發熱議。

NBA／勇士「啃老」隱憂！柯瑞不在場進攻效率近墊底

沒「咖哩大神」就不行！勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）本季場上效率依舊驚人，場均轟下30.7分，排名聯盟前3，但勇士其餘眾將表現低迷，從數據上來看，有無柯瑞在場上球隊進攻可說是天壤之別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。