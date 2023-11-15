NBA／傳公牛開賣拉文和德羅展 湖人熱火、76人有興趣

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上爆料，公牛隊對交易拉文（Zach LaVine）持開放態度，湖人、熱火和76人都有意爭取。

公牛開季第1場就傳出將帥不和，目前戰績4勝7敗排東區第12，除了防守專家卡盧索（Alex Caruso）陷交易傳聞外，拉文也再度成為流言主角，查拉尼亞表示：「拉文和公牛都對交易持開放態度，預計湖人、熱火和76人有興趣。」

公牛另一位球星德羅展（DeMar DeRozan）合約本季結束後到期，查拉尼亞指出他可能也會被交易，「聯盟消息人士的感覺是，公牛可能同時運作拉文和德羅展交易案。」

76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）也針對這項交易傳聞表示，「76人對賽季初的表現和新發現的陣容深度很滿意，可能會等到季中再考慮交易，屆時需求會更明顯，或是在傷兵出現時補強球隊戰力。」

拉文本季場均21.9分4.8籃板3助攻，投籃命中率40.9%，德羅展場均21.2分3.0籃板4.5助攻，投籃命中率43.2%，兩人數據和前幾季相比都有下滑。龐貝指出，76人總管莫雷（Daryl Morey）希望引進攻防兩端都優異的球星，拉文和德羅展不符合條件。