NBA／勇士壞消息！柯瑞右膝痠痛歸期未定
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因右膝痠痛，將缺席今天主場迎戰灰狼隊的比賽，將接受檢查確認歸隊時間，預計不會缺席太久。
勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）則表示，柯瑞回歸前，保羅（Chris Paul）預計頂替先發，喬瑟夫（Cory Joseph）和新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）可能獲得替補上場機會。
由於湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）同時陷入低潮，柯瑞本季一肩扛起勇士進攻，場均上陣32.5分鐘，攻進30.7分4.6籃板3.9助攻，投籃命中率48.8%，三分球命中率44.6%。
勇士已苦吞3連敗，今天要繼續面對本季團隊防守效率第1的灰狼，湯普森上戰輸球後直言，「我證明過能強勢反彈，我會迎接出色的月份。前10場我打得不好，但接下來的10場我會爆發。」。
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