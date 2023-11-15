NBA／波爾表現差 巫師遭暴龍逆轉

開季狀態低迷的巫師隊昨天作客暴龍隊主場，儘管一度領先達23分，不過暴龍「一哥」席亞康第3節猛轟22分逆轉戰局，以111：107獲勝，讓巫師開季前10場比賽吞下8敗，在NBA僅優於2勝9敗的活塞隊。

邁入重建期的巫師，今年休賽季透過保羅交易案換回波爾，球團也對他寄予厚望；不過波爾開季至今表現低迷，僅一場比賽得分突破20分，昨天對暴龍之戰上場35分鐘16投僅6中，拿下14分6助攻4籃板，正負值卻是全隊第2低，且在倒數29秒錯失超前投射機會，讓暴龍完成戲劇化逆轉秀。

不僅場上表現不如預期，上賽季就在勇士隊與格林爆發衝突的波爾，昨天也遭踢爆，日前對籃網隊之戰，在球隊暫停時不但不聽教練戰術安排，被隊友提醒之後還回嗆，比賽態度再度遭到抨擊。

波爾的糟糕表現，讓前塞爾蒂克隊球星皮爾斯直接在社群上留言表示，「波爾正在發現要成為一位救世主有多困難，當對手的球探報告都在針對你時，狀況將會變得很艱難。」