NBA／波爾耍大牌行徑誇張 網友怒批：被格林揍活該

被金州勇士交易至華盛頓巫師的後衛波爾（Jordan Poole），新賽季還未打出成績，卻被爆出日前與籃網比賽，教練在暫停期間時交代戰術，波爾不但不理會還回嗆提醒他的隊友，耍大牌行徑也引發熱議。

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）上季季前曾出拳教訓波爾，儘管當事人並未公開透露原因，但在波爾新賽季改披巫師隊戰袍後，格林日前曾坦承上季球隊氣氛欠佳，也讓外界好奇是否暗指波爾破壞氣氛。

24歲波爾轉隊後被巫師隊寄予厚望，但上季在勇士隊場均20.4分的他，在新東家擁有無限開火權，卻未打出成績，開季前9場比賽場均僅16.4分，且球隊戰績也不理想，巫師昨天敗給布魯克林籃網後，今天又以107比111輸給多倫多暴龍隊，戰績2勝8敗，在東區排名倒數第2。

波爾加入巫師隊後，表現不僅不如預期，且行為還備受爭議，美國媒體「今日美國報」（USA Today）今天曝光1段影片，13日與籃網比賽中，巫師隊教練在場邊交代戰術，波爾還顧著聊天，當一旁隊友好心提醒時，他疑似還回嗆對方，「這是我的球隊」。

波爾誇張的行徑，也引發網友討論，直批「心態真差」、「被揍活該」。