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NBA／愛德華首獲單週最佳球員 安比德累積僅次艾佛森

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華和安比德獲選單週最佳球員。 截自NBA官網。
愛德華和安比德獲選單週最佳球員。 截自NBA官網。

NBA官方宣佈，上季年度MVP安比德（Joel Embiid）和「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）憑藉強勢表現分別獲選上週東西區最佳球員。

安比德上週繳出場均36.3分12.5籃板5.0助攻優異數據，率領76人隊取得4勝0敗的戰績，更延續一波8連勝強勁氣勢，以8勝1敗創下隊史自2000-01賽季以來前9場最佳開季表現。

其中面對巫師一戰，安比德狂轟48分11籃板，其中第三節獨砍29分，創76人球員史單節得分紀錄。這是安比德生涯第12次獲選單週最佳球員，隊史第2多，僅次於艾佛森（Allen Iverson）的20次。

愛德華上週同樣幫助灰狼拿下4勝0敗，這段期間他場均轟進31.3分6.3籃板6.8助攻。在對強敵塞爾蒂克一戰中，愛德華25投15中得到賽季個人單場最高的38分。本季至今，愛德華總共得到256分，創下開季前9場灰狼球員最高得分紀錄。

這是愛德華個人生涯首次獲得單週最佳球員，也是灰狼史上第9位獲選的球員。

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