NBA／勇士「啃老」隱憂！柯瑞不在場進攻效率近墊底

沒「咖哩大神」就不行！勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）本季場上效率依舊驚人，場均轟下30.7分，排名聯盟前3，但勇士其餘眾將表現低迷，從數據上來看，有無柯瑞在場上球隊進攻可說是天壤之別。

勇士本季戰績為6勝5敗，目前排名西區第7，根據統計，柯瑞本賽季幾乎一人扛起全隊進攻，11場出賽狂轟338分，真實命中率高達6成87，其餘三名得分主力湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）合計也才多29分。

除此之外，當柯瑞在場時勇士的進攻效率值排名聯盟第9，而一旦他不在場，則頓時跌到倒數第3名，顯見勇士本季進攻端的「啃老」隱憂。

除了另一名「浪花兄弟」湯普森手感冷冰冰，維金斯的狀況顯然更令勇士擔憂，本季他場均10.5分、4成12命中率都是生涯最差，三分命中率更是糟到透頂的1成54，替換球員差值（VORP）是聯盟所有球員最差，對比柯瑞則高居聯盟第2。

本季勇士除了柯瑞外，只有薩里奇（Dario Saric）得過20分，但柯瑞依舊相信隊友能找回狀態，「我們只是得更聰明且有組織創造好的出手機會，相信目前球隊的輪替組合能解決這件事，這不是無法解決的困難。」

勇士明天將再度迎戰灰狼隊，柯瑞因膝蓋痠痛而出戰成疑。