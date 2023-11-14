NBA／這是我的球隊！巫師波爾暫停不理教練還飆粗口惹議

巫師隊後衛波爾（Jordan Poole）本季離開灣區前往華盛頓，沒想到開季至今表現低迷，還屢屢因態度問題成球迷嘲笑對象，昨天對戰暴龍隊又在教練喊暫停時不聽戰術，被隊友指正還爆粗口回應，影片傳出後迅速引起球迷熱議。

巫師隊昨日以94：102敗給籃網隊，波爾12投5中僅攻下12分，在比賽中教練喊出暫停，但波爾看起來似乎心不在焉，跟身旁的隊友聊天，只見助理教練跟沙米特（Landry Shamet）紛紛招手提醒，而波爾則回應道：「這是我的球隊，我了解。」

波爾接著大飆F字髒話並怒甩毛巾，導致沒有聽到教練戰術，暫停結束前還回頭瞥了戰術版一眼，輕浮的態度讓社群媒體上的球迷忍不住怒批「真不能怪格林」、「庫茲瑪（Kyle Kuzma）都比較有資格說這話」、「好像能懂格林的感受了」、「這支球隊今年絕對墊底。」

波爾本季場均16.2分，命中率4成12還比去年慘，跟外界預期無限開火權帶來的爆發表現有不小落差，攤開進階數據，波爾淨效率值在出賽超過6場的球員中排名墊底，場均上場正負值為-13.1，十分不理想。

巫師隊今天「背靠背」賽事則慘遭暴龍隊大逆轉，最多曾領先23分的他們最終以4分之差吞下3連敗，本季2勝8敗戰績在東區只贏過活塞隊。