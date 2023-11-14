NBA／這是我的球隊！巫師波爾暫停不理教練還飆粗口惹議
巫師隊後衛波爾（Jordan Poole）本季離開灣區前往華盛頓，沒想到開季至今表現低迷，還屢屢因態度問題成球迷嘲笑對象，昨天對戰暴龍隊又在教練喊暫停時不聽戰術，被隊友指正還爆粗口回應，影片傳出後迅速引起球迷熱議。
巫師隊昨日以94：102敗給籃網隊，波爾12投5中僅攻下12分，在比賽中教練喊出暫停，但波爾看起來似乎心不在焉，跟身旁的隊友聊天，只見助理教練跟沙米特（Landry Shamet）紛紛招手提醒，而波爾則回應道：「這是我的球隊，我了解。」
波爾接著大飆F字髒話並怒甩毛巾，導致沒有聽到教練戰術，暫停結束前還回頭瞥了戰術版一眼，輕浮的態度讓社群媒體上的球迷忍不住怒批「真不能怪格林」、「庫茲瑪（Kyle Kuzma）都比較有資格說這話」、「好像能懂格林的感受了」、「這支球隊今年絕對墊底。」
波爾本季場均16.2分，命中率4成12還比去年慘，跟外界預期無限開火權帶來的爆發表現有不小落差，攤開進階數據，波爾淨效率值在出賽超過6場的球員中排名墊底，場均上場正負值為-13.1，十分不理想。
巫師隊今天「背靠背」賽事則慘遭暴龍隊大逆轉，最多曾領先23分的他們最終以4分之差吞下3連敗，本季2勝8敗戰績在東區只贏過活塞隊。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言