快訊

藍白二次協商前夕 王金平出聲了！曝3原因指「侯柯配」是下架民進黨最佳組合

駕駛名字曝光！台女開車撞到日本母女釀1死1傷 1歲女嬰困車底不治

棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

NBA／這是我的球隊！巫師波爾暫停不理教練還飆粗口惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
本季波爾不僅沒如外界預期般大爆發，在場上還幾乎等同於負貢獻。 美聯社
本季波爾不僅沒如外界預期般大爆發，在場上還幾乎等同於負貢獻。 美聯社

巫師隊後衛波爾（Jordan Poole）本季離開灣區前往華盛頓，沒想到開季至今表現低迷，還屢屢因態度問題成球迷嘲笑對象，昨天對戰暴龍隊又在教練喊暫停時不聽戰術，被隊友指正還爆粗口回應，影片傳出後迅速引起球迷熱議。

巫師隊昨日以94：102敗給籃網隊，波爾12投5中僅攻下12分，在比賽中教練喊出暫停，但波爾看起來似乎心不在焉，跟身旁的隊友聊天，只見助理教練跟沙米特（Landry Shamet）紛紛招手提醒，而波爾則回應道：「這是我的球隊，我了解。」

波爾接著大飆F字髒話並怒甩毛巾，導致沒有聽到教練戰術，暫停結束前還回頭瞥了戰術版一眼，輕浮的態度讓社群媒體上的球迷忍不住怒批「真不能怪格林」、「庫茲瑪（Kyle Kuzma）都比較有資格說這話」、「好像能懂格林的感受了」、「這支球隊今年絕對墊底。」

波爾本季場均16.2分，命中率4成12還比去年慘，跟外界預期無限開火權帶來的爆發表現有不小落差，攤開進階數據，波爾淨效率值在出賽超過6場的球員中排名墊底，場均上場正負值為-13.1，十分不理想。

巫師隊今天「背靠背」賽事則慘遭暴龍隊大逆轉，最多曾領先23分的他們最終以4分之差吞下3連敗，本季2勝8敗戰績在東區只贏過活塞隊。

相關新聞

NBA／泰托姆第四節飆分主宰戰局 綠衫軍3連勝緊咬76人

尼克在第四節初意圖反攻追到6分差之際，泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出，單節8投6中包括4記三分球，一人獨拿17分，幫助綠衫軍將比分差距拉開到兩位數，讓對手望塵莫及。 最終，塞爾蒂克在

NBA／打電動學功夫？溜馬一哥哈利伯頓：籃球知識來自2K

溜馬隊明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）季前與球隊簽下5年2.6億美金大約，確立了「少主」地位，本季身手更加進化，接班聯盟最佳控衛氣勢雄厚，不過他在受訪中表示，自己的籃球知識都是從

NBA／勇士「啃老」隱憂！柯瑞不在場進攻效率近墊底

沒「咖哩大神」就不行！勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）本季場上效率依舊驚人，場均轟下30.7分，排名聯盟前3，但勇士其餘眾將表現低迷，從數據上來看，有無柯瑞在場上球隊進攻可說是天壤之別。

NBA／這是我的球隊！巫師波爾暫停不理教練還飆粗口惹議

巫師隊後衛波爾（Jordan Poole）本季離開灣區前往華盛頓，沒想到開季至今表現低迷，還屢屢因態度問題成球迷嘲笑對象，昨天對戰暴龍隊又在教練喊暫停時不聽戰術，被隊友指正還爆粗口回應，影片傳出後迅速

NBA／愛德華首獲單週最佳球員 安比德累積僅次艾佛森

NBA官方宣佈，上季年度MVP安比德（Joel Embiid）和「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）憑藉強勢表現分別獲選上週東西區最佳球員。 安比德上週繳出場均36.3分12.5籃

NBA／開季進攻狀態低迷 湯普森不改自信：接下來10場我將爆發

勇士開季前11場比賽取得6勝5敗，雖然是比上季4勝7敗要好一些，但就比賽內容來看，勇士還是潛藏了不少危機。而眼前最亟需克服的莫過於增加更多得分點來輔助柯瑞（Stephen Curry）。 原本扮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。