NBA／開季進攻狀態低迷 湯普森不改自信：接下來10場我將爆發

勇士開季前11場比賽取得6勝5敗，雖然是比上季4勝7敗要好一些，但就比賽內容來看，勇士還是潛藏了不少危機。而眼前最亟需克服的莫過於增加更多得分點來輔助柯瑞（Stephen Curry）。

原本扮演這個角色的應該是「浪花兄弟」的湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Andrew Wiggins），然而兩人開季進攻表現可說是乏善可陳，造成勇士得分重擔幾乎落在柯瑞身上。數據顯示，勇士前11場比賽的單場得分王均是柯瑞，甚至除了他之外，僅有薩里奇（Dario Saric）得分超過20分。

維金斯本季場均10.5分，投籃命中率41.2%，三分命中率低至15.4%；至於湯普森則是平均16.1分，投籃命中率42.6%生涯次低，三分命中率34.7%更是生涯最差表現。

儘管進攻火力大幅衰退，但湯普森依然會自己充滿自信。「有什麼好恐慌？何來壓力之有？我已經打了超過10年，我不會失去投籃信心。我已經證明過我能強勢反彈，我會迎接一個出色的月份。前10場比賽我打得並不好，但接下來的10場比賽我將會爆發。」。