NBA／智將哈特空中臨機應變 「砸背三分球」化解危機

在巴瑞特（RJ Barrett）偏頭痛身體不適的情況下，哈特（Josh Hart）頂替擔任先發，在對綠衫軍一役上場43分鐘，繳出16分9籃板3助攻的表現，不過尼克第四節擋不住泰托姆（Jayson Tatum）的火力肆虐，最終仍是以16分之差落敗。

儘管球隊終結3連勝，不過哈特一次急中生智、化危機為轉機的「砸背三分球」，卻是讓球迷留下深刻印象。

事情是發生在第四節8分47秒左右，當時布朗森（Jalen Brunson）透過轉移球權找到底角的哈特，哈特已經起跳出手卻遭到防守悍將哈勒戴（Jrue Holiday）的伸手干擾。哈特臨機應變，在空中直接改變想法把球砸向哈勒戴的後背，隨後球反彈回到自己手上，接著從容把球命中。

球進之後，跑回半場準備防守的哈特可能也對自己的「驚喜三分球」很滿意，還忍不住偷笑。