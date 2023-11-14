NBA／「快艇進季後賽將會變危險」 貝佛利對哈登交易有信心

快艇隊交易來「大鬍子」哈登（James Harden）後表現低迷，慘吞4連敗，「四巨頭」的磨合不利成為球迷間議論話題，更有人認為快艇此舉斷掉陣容深度形同自斷手腳，不過舊將貝佛利（Patrick Beverley）並不這麼認為，反而是對快艇在季後賽的發揮感到信心。

貝佛利在受訪時表示，哈登休賽季和76人隊撕破臉，雙方整個暑假幾乎沒有聯繫，哈登也沒有參與球隊訓練營，直到被交易到快艇才回到球隊正式訓練，和隊友找不到默契跟節奏是沒辦法的事，「當球隊中有人沒參加過訓練營，且對球隊戰術一無所知時，事情將變得困難。」

貝佛利再補充：「哈登試圖不冒犯到任何人，但會有人被踢出輪替，球隊必須做出選擇。」

貝佛利強調，球隊想建立化學反應，就會有球星得扮演原先可能不舒服的角色，比方說，其中一名超級巨星得專注做好防守工作，不過貝佛利也認為，雖然快艇例行賽會遇到磨合問題，但屆時到了季後賽仍會是支危險球隊。

「他們會是一支危險的季後賽球隊，因為季後賽單純是兩支隊伍較量。」貝佛利說：「但在例行賽他們會糟糕至極，會有球員格格不入，這關係到革命情感，他們之間沒有花太多時間相處。」