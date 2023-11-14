足球／女足工會稱集訓計畫遭中止 體育署：過程有誤解

針對女足工會發表聲明集訓計畫被無預警中止一事，體育署在今天表示，FIFA女子世界盃參賽隊伍已從24隊增加至32隊，自110年輔導中華民國足球協會結合奧亞運培訓啟動長期培訓，備戰2023年第9屆FIFA女子世界盃，最終闖進女子世界盃跨洲附加賽，表現值得肯定，對於女足長期培訓的規劃也將持續支持，並已輔導中華足協儘速提報計畫，以備戰2026亞運等國際賽事。

體育署表示，中華足協理事長王麟祥於本月3日之2024年巴黎奧運資格賽第2輪賽事結束，確認女足奧運資格賽代表隊未晉級後，因無法持續奧運培訓作業，隨即拜會體育署洽談女足培訓計畫。

而為利總教練可整體規劃後續女足隊長期培訓機制，王麟祥希請體育署及國家運動訓練中心協助女足隊培訓作業能夠延續，體育署署長鄭世忠除當面持正面看法並表示將給予協助外，亦請中華足協邀請各球隊座談，傾聽未來備戰2026亞運與2027年女子世界盃參賽資格之意見，以茲周延。惟中華足協於11月9日邀請各球隊座談會上，就相關議題進行討論時，過程中似有誤解。

體育署強調，目前足球運動為全世界最受歡迎的運動之一，每4年舉行一次的世界盃足球賽，更是全世界足球熱潮，為持續鼓勵女性參與運動以及借重先前規劃培訓之成功策略，體育署已請中華足協儘速研提2026亞運培訓參賽實施計畫函送國家運動訓練中心，以協助女足賡續長期培訓，爭取參賽最佳成績。