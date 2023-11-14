快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／席亞康飆39分加致勝球 巫師領先23分慘遭逆轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
席亞康帶領暴龍最後殺出16比0攻勢，上演超級大逆轉。 路透通訊社
席亞康帶領暴龍最後殺出16比0攻勢，上演超級大逆轉。 路透通訊社

全場比賽一度領先23分之多的巫師，沒想到卻在最後全面崩盤，尤其是第四節剩下5分47秒，巫師竟是一分難求，反被暴龍殺出16比0的攻勢，最終以111比107直接帶走勝利。

整個第四節，暴龍打出30比16的分數差距，下半場更是66比43，簡直判若兩隊。

暴龍能夠上演超級大逆轉的關鍵人物莫過於席亞康（Pascal Siakam）的爆發，24投15中狂攻39分11籃板7助攻3抄截，成了隊史首位拿到如此數據的球員。

席亞康在第三節一人獨拿22分，帶動球隊從23分之差，一路追到10分差；第四節最後時刻他更是和巴恩斯（Scottie Barnes）聯手出擊，包括剩下7.6秒持球單打跳投得手，率領暴龍成功捍衛主場。

巫師上半場投籃命中率高達62.5%，暴龍僅41.3%；到了下半場，暴龍命中率一路暴跌到40.9%，反觀暴龍卻在席亞康15投11中的帶領之下，命中率飆到將近6成，形成巨大分野。

在暴龍超前比分之後，巫師仍有機會進行追平，但庫茲瑪（Kyle Kuzma）發生要命踩線失誤，隨後施羅德（Dennis Schroder）兩罰命中，直接判處巫師死刑。巴恩斯此戰拿下19分9籃板4助攻5抄截，伯爾特（Jakob Poeltl）13分6籃板5助攻。

庫茲瑪拿到34分3籃板3助攻，至於波爾（Jordan Poole）則是16投6中得到14分6助攻4籃板3抄截，他的正負值達-18，居全隊之冠。

相關新聞

NBA／泰托姆第四節飆分主宰戰局 綠衫軍3連勝緊咬76人

尼克在第四節初意圖反攻追到6分差之際，泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出，單節8投6中包括4記三分球，一人獨拿17分，幫助綠衫軍將比分差距拉開到兩位數，讓對手望塵莫及。 最終，塞爾蒂克在

NBA／打電動學功夫？溜馬一哥哈利伯頓：籃球知識來自2K

溜馬隊明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）季前與球隊簽下5年2.6億美金大約，確立了「少主」地位，本季身手更加進化，接班聯盟最佳控衛氣勢雄厚，不過他在受訪中表示，自己的籃球知識都是從

NBA／艾頓消極動作再度引發熱議 本季9場只獲3罰球

本季轉戰拓荒者的艾頓（Deandre Ayton）季前誓言打出統治力，不過他的打球態度再度受到質疑，起因是昨天拓荒者作客湖人時，艾頓關鍵時刻未積極拚搶，且回防慢吞吞，被湖人前鋒普林斯（Taurean

足球／女足工會稱集訓計畫遭中止 體育署：過程有誤解

針對女足工會發表聲明集訓計畫被無預警中止一事，體育署在今天表示，FIFA女子世界盃參賽隊伍已從24隊增加至32隊，自11...

NBA／綠衫軍4巨頭聯手飆92分 布朗：進攻已趨於穩定 

在客場2連敗後回到主場又拉出一波2連勝的塞爾蒂克隊，今天繼續在主場迎戰近況同樣不差的尼克隊，在泰托姆（Jayson Ta...

NBA／席亞康飆39分加致勝球 巫師領先23分慘遭逆轉

全場比賽一度領先23分之多的巫師，沒想到卻在最後全面崩盤，尤其是第四節剩下5分47秒，巫師竟是一分難求，反被暴龍殺出16比0的攻勢，最終以111比107直接帶走勝利。 整個第四節，暴龍打出30比

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。