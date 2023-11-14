NBA／席亞康飆39分加致勝球 巫師領先23分慘遭逆轉

全場比賽一度領先23分之多的巫師，沒想到卻在最後全面崩盤，尤其是第四節剩下5分47秒，巫師竟是一分難求，反被暴龍殺出16比0的攻勢，最終以111比107直接帶走勝利。

整個第四節，暴龍打出30比16的分數差距，下半場更是66比43，簡直判若兩隊。

暴龍能夠上演超級大逆轉的關鍵人物莫過於席亞康（Pascal Siakam）的爆發，24投15中狂攻39分11籃板7助攻3抄截，成了隊史首位拿到如此數據的球員。

SIAKAM.CLUTCH. 😤



Pascal hits the go-ahead bucket for 39 PTS!



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席亞康在第三節一人獨拿22分，帶動球隊從23分之差，一路追到10分差；第四節最後時刻他更是和巴恩斯（Scottie Barnes）聯手出擊，包括剩下7.6秒持球單打跳投得手，率領暴龍成功捍衛主場。

巫師上半場投籃命中率高達62.5%，暴龍僅41.3%；到了下半場，暴龍命中率一路暴跌到40.9%，反觀暴龍卻在席亞康15投11中的帶領之下，命中率飆到將近6成，形成巨大分野。

在暴龍超前比分之後，巫師仍有機會進行追平，但庫茲瑪（Kyle Kuzma）發生要命踩線失誤，隨後施羅德（Dennis Schroder）兩罰命中，直接判處巫師死刑。巴恩斯此戰拿下19分9籃板4助攻5抄截，伯爾特（Jakob Poeltl）13分6籃板5助攻。

庫茲瑪拿到34分3籃板3助攻，至於波爾（Jordan Poole）則是16投6中得到14分6助攻4籃板3抄截，他的正負值達-18，居全隊之冠。