快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

NBA／里拉德歸隊後繼續雷 安戴托昆波35分助公鹿止2連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波(左)。 美聯社
安戴托昆波(左)。 美聯社

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）今天傷癒復出，表現仍不盡理想，全場17投3中，只得到12分5助攻，還發生5次失誤。不過公鹿仍靠安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）35分強勢發揮下，以118：109力克公牛，終止2連敗。

公鹿開局就打出9：0攻勢，安戴托昆波單節進帳13分，助公鹿首節就取得17分領先。第二節公牛連3顆三分球將分差迅速縮小，一度只落後4分，但公鹿射手畢斯利（Malik Beasley）連續飆進三分球止血，半場打完公鹿仍領先10分。

第三節公牛持續追分，時間剩5分多鐘時，中鋒佐蒙德（Andre Drummond）二波進攻幫助公牛本場首度領先，無奈本節後段公牛熄火，公鹿替補陣容打出12：0攻勢再度要回優勢，末節安戴托昆波挺身而出，單節攻下14分率公鹿贏下比賽。

安戴托昆波全場攻下35分11籃板，波提斯（Bobby Portis）進帳19分10籃板，里拉德則繳出慘淡表現，他本季場均22.8分4.3籃板4.8助攻，投籃命中率37%，三分球命中率26%，場均助攻和兩項命中率都創生涯新低。

公牛方面，佛西維奇（Nikola Vucevic）得到26分12籃板，拉文（Zach LaVine）19投5中攻進20分8籃板，德羅展（DeMar DeRozan）14投3中，僅繳出11分7助攻成績單。

公鹿 公牛 Damian Lillard Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／泰托姆第四節飆分主宰戰局 綠衫軍3連勝緊咬76人

尼克在第四節初意圖反攻追到6分差之際，泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出，單節8投6中包括4記三分球，一人獨拿17分，幫助綠衫軍將比分差距拉開到兩位數，讓對手望塵莫及。 最終，塞爾蒂克在

NBA／打電動學功夫？溜馬一哥哈利伯頓：籃球知識來自2K

溜馬隊明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）季前與球隊簽下5年2.6億美金大約，確立了「少主」地位，本季身手更加進化，接班聯盟最佳控衛氣勢雄厚，不過他在受訪中表示，自己的籃球知識都是從

NBA／艾頓消極動作再度引發熱議 本季9場只獲3罰球

本季轉戰拓荒者的艾頓（Deandre Ayton）季前誓言打出統治力，不過他的打球態度再度受到質疑，起因是昨天拓荒者作客湖人時，艾頓關鍵時刻未積極拚搶，且回防慢吞吞，被湖人前鋒普林斯（Taurean

足球／女足工會稱集訓計畫遭中止 體育署：過程有誤解

針對女足工會發表聲明集訓計畫被無預警中止一事，體育署在今天表示，FIFA女子世界盃參賽隊伍已從24隊增加至32隊，自11...

NBA／綠衫軍4巨頭聯手飆92分 布朗：進攻已趨於穩定 

在客場2連敗後回到主場又拉出一波2連勝的塞爾蒂克隊，今天繼續在主場迎戰近況同樣不差的尼克隊，在泰托姆（Jayson Ta...

NBA／席亞康飆39分加致勝球 巫師領先23分慘遭逆轉

全場比賽一度領先23分之多的巫師，沒想到卻在最後全面崩盤，尤其是第四節剩下5分47秒，巫師竟是一分難求，反被暴龍殺出16比0的攻勢，最終以111比107直接帶走勝利。 整個第四節，暴龍打出30比

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。