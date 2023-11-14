NBA／里拉德歸隊後繼續雷 安戴托昆波35分助公鹿止2連敗

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）今天傷癒復出，表現仍不盡理想，全場17投3中，只得到12分5助攻，還發生5次失誤。不過公鹿仍靠安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）35分強勢發揮下，以118：109力克公牛，終止2連敗。

公鹿開局就打出9：0攻勢，安戴托昆波單節進帳13分，助公鹿首節就取得17分領先。第二節公牛連3顆三分球將分差迅速縮小，一度只落後4分，但公鹿射手畢斯利（Malik Beasley）連續飆進三分球止血，半場打完公鹿仍領先10分。

第三節公牛持續追分，時間剩5分多鐘時，中鋒佐蒙德（Andre Drummond）二波進攻幫助公牛本場首度領先，無奈本節後段公牛熄火，公鹿替補陣容打出12：0攻勢再度要回優勢，末節安戴托昆波挺身而出，單節攻下14分率公鹿贏下比賽。

安戴托昆波全場攻下35分11籃板，波提斯（Bobby Portis）進帳19分10籃板，里拉德則繳出慘淡表現，他本季場均22.8分4.3籃板4.8助攻，投籃命中率37%，三分球命中率26%，場均助攻和兩項命中率都創生涯新低。

公牛方面，佛西維奇（Nikola Vucevic）得到26分12籃板，拉文（Zach LaVine）19投5中攻進20分8籃板，德羅展（DeMar DeRozan）14投3中，僅繳出11分7助攻成績單。