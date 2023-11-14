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PLG／指遭聯盟內部排擠打壓 鋼鐵人盼張嗣漢秉公處理 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邱大宗帶兵鋼鐵人隊首戰吞下敗戰，但球團近期接連發聲明控訴遭到打壓。圖／PLG提供
邱大宗帶兵鋼鐵人隊首戰吞下敗戰，但球團近期接連發聲明控訴遭到打壓。圖／PLG提供

PLG高雄17直播鋼鐵人隊昨天透過社群網站發出聲明，暗指遭到有心人士及地方勢力污名化，甚至意圖逼迫退出台灣職籃聯盟後，今天早上球團再度發出聲明強調也遭到聯盟內部打壓排擠，希望聯盟新任會長張嗣漢能夠秉持公平、公開和公正的立場，檢視並處理現行對鋼鐵人不公平、不合理的作為。

鋼鐵人聲明如下：  

隨著新球季開打，高雄17直播鋼鐵人不斷充實戰力、提振士氣，期許能成就成軍以來第一次打進季後賽甚至更好的成績。然而，儘管我們再怎麼努力，大環境還是持續對我們不公平、不合理，讓我們在球團操作和球隊士氣備受打擊。

先談球隊資金的問題，我們已多次說明和舉證，台灣現行法令是允許外資投資運動產業，而且鋼鐵人現行的外資是經由經濟部投審會審批核准的，完全合乎法理法規。但很不幸的，至今仍有居心不良的有心人士針對資金結構在外造謠生事，甚至在協會聯盟內部，也有人緊抓著這點說事，對我們提出不盡公平的要求，擺明就是要打壓排擠鋼鐵人。

如果鋼鐵人是因為經營不善或技不如人被市場淘汰，我們沒有話說；但如果是因為這些不公平、不合理的藉口來打壓排除我們，我們絕對不能也不會接受，我們更不會輕言放棄，我們將堅持我們的初衷和理念持續奮鬥，在高雄這遍主場土地上深耕貢獻。

再者，我們鄭重呼籲協會新任會長張嗣漢先生，您是因為在台灣籃壇極富聲譽而入選，各方對您期待甚高，請秉持公平、公開和公正的立場，檢視並處理現行對鋼鐵人不公平、不合理的作為，讓協會聯盟的團結和公信力不被破壞。

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