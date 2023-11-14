PLG／伯朗離隊補進苦工洋將 攻城獅宣布伊凡加盟 

PLG新竹攻城獅球團日前宣布洋將伯朗因為團隊戰力因素離隊，今天宣布新洋將加盟訊息，來自塞爾維亞的伊凡（Ivan Marinkovic）簽約加盟，新賽季他將披上21號戰袍登場，而與球風全面的伯朗相比，伊凡將填補上攻城獅欠缺的苦工型洋將。

伊凡於上周加入攻城獅團隊訓練，有機會於11月18日攻城獅新賽季首戰登場。總經理張樹人說：「上賽季攻城獅團隊籃板數據略顯劣勢，希望伊凡加盟後幫助球隊鞏固籃板，他也擁有不錯的移動性能在轉換快攻時幫助球隊創造優勢。」

伊凡現年29歲，身高208公分體重102公斤，來自塞爾維亞，曾入選塞爾維亞U20國家隊，在踏入職業賽場後，他大多於歐洲賽場征戰，包含塞爾維亞、土耳其、斯洛維尼亞、比利時、荷蘭等一級聯賽。

伊凡具備優異的跟進能力，且在場上擅於利用背框單打、策應幫助隊友創造進攻空間，也能在防守端鞏固團隊籃板。林冠綸總教練認為伊凡的加盟能彌補五號位的移動缺陷，而且在對球掩護方面非常扎實，正是我們欠缺的苦工型洋將。

這是伊凡職業生涯首度於亞洲出賽，他說：「目前我非常享受在亞洲打球，雖然與歐洲球風不太一樣，但我相信我的優勢很能適應亞洲的快速球風，而且我一直是能為團隊犧牲奉獻的球員，未來我會努力展現自己的態度與職業精神來感染團隊。」