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NBA／哈利伯頓傳導能力打造體系 溜馬開季進攻效率聯盟第一

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬隊少主哈利伯頓。 路透
溜馬隊少主哈利伯頓。 路透

溜馬隊少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）擁有頂級籃球智商，本季場均12.2次助攻，暫居聯盟助攻王，溜馬開季也打出6勝4敗佳績，進攻效率排名聯盟第1，顯見哈利伯頓傳導能力十分出色。

哈利伯頓今年休賽季和溜馬以5年2.6億美元提前續約，他近日接受《The Ringer》專訪時表示，「我打出一種人們想看的球風，我認為這是球團簽下我的原因。我在這裡擁有穩定性，球團知道我可以讓人們進場。」

哈利伯頓2020年以首輪第12順位被國王隊選中，當時效力國王的希爾德（Buddy Hield）和球探一樣，看見哈利伯頓身材瘦小、運動能力不突出、三分出手姿勢奇怪，加上國王後場人手充足，使希爾德對球團的選擇感到疑惑。

不過兩人成為隊友後，希爾德立刻感受到哈利伯頓的魅力，「我明白為何所有人都愛他，他會傳球，讓每個人變得更好，這就是我想一起打球的隊友。」國王2021-22季中為了得到沙波尼斯（Domantas Sabonis），將哈利伯頓和希爾德打包送往溜馬，這項決定改變溜馬建隊藍圖，國王上季也重返季後賽，回頭來看是雙贏的交易。

上季溜馬是聯盟快攻三分球最多的球隊，希爾德擅長快速出手三分球，哈利伯頓喜歡把球快速傳到前場，兩人為溜馬進攻體系奠定基礎。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）透露，托平（Obi Toppin）和布朗（Bruce Brown）都是根據進攻體系引進的球員，「哈利伯頓願意快速傳球，很多人都不願意，只想著控球。哈利伯頓讓球閃電般移動，幫助隊友參與進攻和保持活力，提供正面的影響。」

溜馬 哈利伯頓

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