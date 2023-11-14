NBA／馬龍續約金塊超越波總 成聯盟史上最高薪總教練
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，金塊與總教練馬龍（Michael Malone）達成續約協議，將超越馬刺名帥波波維奇（Gregg Popovich），成為聯盟最高薪教練。
前太陽總教練威廉斯（Monty Williams）休賽季和活塞簽下6年7850萬美元合約，接著馬刺也開出5年超過8000萬美元的破紀錄合約，留住波波維奇。沃納羅斯基未透露馬龍合約具體金額，但他指出這是歷史最高薪。
金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）2015年進入聯盟，馬龍同年接掌金塊兵符，兩人建立深厚的合作關係，上季攜手幫助金塊奪下隊史首座冠軍。馬龍是現役任期第4長的總教練，僅次馬刺隊波波維奇、熱火隊史波斯特拉（Erik Spoelstra）與勇士隊柯爾（Steve Kerr）。
馬龍在金塊執教647場例行賽，戰績375勝272敗（勝率58%），勝場數居金塊隊史第3，僅次摩伊（Doug Moe）的432勝和卡爾（George Karl）的423勝。
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