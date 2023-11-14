NBA／公鹿防線岌岌可危！前鋒克勞德受傷預計缺席2個月

公鹿過去引以為傲的防守大崩盤，本季防守效率排聯盟第25，如今33歲前鋒克勞德（Jae Crowder）也進入傷兵名單，預計缺席2個月，恐怕再對團隊防守產生衝擊。

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）今天歸隊，但球團稍早宣布，克勞德因左大腿內收肌以及腹部肌肉撕裂動刀，預計缺席2個月。

公鹿上季用5個次輪選秀籤，換回防守能力不俗的克勞德，但他上季並沒有獲得太多機會，季後賽4場平均只上10.3分鐘，公鹿最終在首輪G5被熱火隊淘汰。

休賽季克勞德仍與公鹿簽下1年老將底薪合約，他平均上場26.7分鐘全隊第3，拿到8.1分3.9籃板，三分球51.6%，表現讓人相當驚艷。公鹿總教練格里芬（Adrian Griffin）今天賽前表示，「體育競技有時很殘酷，他以非凡狀態進入訓練營，他的想法、體型及精神，是我們向前的重要部分。」