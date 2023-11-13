NBA／狂砍50分獻給烏布瑞 馬克西盼好兄弟早日康復

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey），今天在對溜馬的進攻大戰中，攻下生涯新高的50分，率領球隊以137比126擊敗溜馬，取得近期的8連勝。

馬克西賽後接受轉播單位訪問時謙虛的提到，「這對我而言真的不算什麼，這一場比賽是為了隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）而戰，我賽前才剛跟他碰過面，天啊，我希望他能快點健康歸隊，他是我最愛的隊友之一」。

烏布瑞本季以50%的命中率平均繳出16.3分，外加5.1個籃板，沒想到卻在昨天於住家附近散步時遭到車輛撞擊，儘管很快就出院返家休養，但根據《ESPN》報導，烏布瑞的臀部有撕裂傷勢，必須缺席一段時間。