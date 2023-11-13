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NBA／火箭脫胎換骨攻守效率飆漲 范弗利特：全隊變越來越好

中央社／ 台北13日電
火箭氣勢如虹殺出一波6連勝，排名挺進西區前4。 美聯社
火箭氣勢如虹殺出一波6連勝，排名挺進西區前4。 美聯社

上賽季在NBA例行賽西區倒數第2的休士頓火箭本季大變身，今天靠著范弗利特（Fred VanVleet）攻下26分，爆冷以107比104擊敗丹佛金塊，收下最近6連勝，戰績也高居西區第4。

拿到上個賽季總冠軍的丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），全場繳出36分、21籃板、11助攻本季第4次大三元成績單，可惜還是沒能幫助球隊贏球。

終場前19秒金塊靠著約柯奇的三分球命中追到102比103的差距，但接下來火箭4罰3中，儘管金塊傑克森（Reggie Jackson）快速灌籃追回2分，不過最後3.1秒火箭布魯克斯（Dillon Brooks）兩罰1中，也宣告比賽劃下句點。

火箭自從2021年1月以來，再度獲得6連勝，本季雖開季0勝3敗，但靠著這波6連勝，戰績也高居西區第4，而火箭本季的進攻效率值全聯盟第9，防守效率值更是全聯盟第5。

范弗利特接受《ESPN》訪問時表示，全隊變得越來越好，狀態都不斷上升，「我們試著在場上做到所有教練交代的事情，然後讓自己的攻守都在更高層次上。」

已經37歲的格林（Jeff Green）從火箭板凳上場貢獻15分，他上個賽季跟隨著金塊拿到NBA總冠軍，且季後賽20場全都有上場，是去年金塊不可或缺的輪替球員之一。

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）也對格林讚譽有加，「格林替我們投進了些高難度的投球，在防守上更像個四分衛一樣，不斷交代隊友該如何走位、輪替，他在場上不斷發聲，球隊上能有這樣的球員，真的是太好了。」

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