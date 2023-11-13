NBA／阿德巴約聯手「阿舍哥」逆轉馬刺 熱火強取5連勝

狀態出色的阿德巴約（Bam Adebayo）攻下24分11籃板6助攻3抄截，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）連續第2場擔任先發拿到全隊最高26分，外加5籃板4助攻，兩人在第四節聯手得到20分，熱火靠著一波19比5的攻勢扭轉一度落後12分的劣勢，在客場「背靠背」情況下以118比113擊退馬刺，收下5連勝。

巴特勒（Jimmy Butler）今日回歸，不過他全場14投僅5中，手感並不理想，拿下19分6籃板4助攻，理查森（Josh Richardson）面對前東家獲得12分4助攻3籃板，其中7分出現在第四節，也是球隊能夠逆轉的關鍵。熱火替補球員有所貢獻，哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）、勒夫（Kevin Love）、史密斯（Dru Smith）3人合拿35分。

馬刺一度在第二節領先19分之多，不過阿德巴約、羅賓森和巴特勒在這一節合砍27分，幫助熱火上半場結束追到僅差3分。馬刺是全聯盟平均失分第2高的球隊，防守效率也是敬陪末座，領先多少分數顯然不夠花。第四節他們雖然又拉開到12分差，最終還是難以守成。

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻18分11籃板7助攻，這是他第4次完成雙十，也是生涯助攻新高，與此同時也出現個人單場最多的7次失誤。

強森（Keldon Johnson）得到20分12籃板6助攻，柯林斯（Zach Collins）18分5籃板，索漢（Jeremy Sochan）16分5籃板3助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）14分7籃板4助攻。

馬刺在開季3勝2敗後，近期吞下5連敗，在西區排名僅贏過灰熊和爵士。