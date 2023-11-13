NBA／馬克西飆50分寫第2年輕紀錄 隊史僅次艾佛森
剛過23歲生日的76人後衛馬克西（Tyrese Maxey），今天在對溜馬的進攻大戰中，攻下生涯新高的50分，率領球隊以137比126擊敗溜馬，收下最近的8連勝。
11月4日剛滿23歲的馬克西，今天全場32投20中還包括7記三分球，讓他成為76人隊史上繼艾佛森（Allen Iverson）後，在23歲或者更年輕的年紀，就完成單場50分的得分好手。
艾佛森初次達成50分紀錄是在1997年4月12日對騎士的比賽，當時他是21歲又39天，還是新秀菜鳥就創下連5場破40分的紀錄。此外，馬克西還是艾佛森於2005年12月24日對老鷹拿到53分之後，再次有76人後衛單場破50分。
76人在馬克西以及安比德（Joel Embiid）37分、13籃板的助威下，在開季前9場比賽取得8勝1敗的好成績，是76人隊史自從2000-01年球季開幕10勝0敗以來的次佳成績，那一年76人一路闖進總冠軍賽才敗給洛杉磯湖人。
76人自從在10月底將哈登（James Harden）交易出去後，馬克西就成了最大受益者，除了安比德之外，他就是球隊的第2號進攻選擇，而且馬克西在攻防兩端都能做出貢獻，今天還送出3記麻辣鍋。
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