快訊

桃園偵查小隊長每周收2萬包庇賣淫集團 賄款還存女兒帳戶

52歲台灣婦人遊北海道！賣場偷這一物 警衛見形跡可疑急逮

NBA／馬克西飆50分寫第2年輕紀錄 隊史僅次艾佛森

中央社／ 台北13日電
Nov 12, 2023; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey (0) reacts after scoring 50 points against the Indiana Pacers at Wells Fargo Center. Mandatory Credit: John Jones-USA TODAY Sports 路透通訊社
Nov 12, 2023; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey (0) reacts after scoring 50 points against the Indiana Pacers at Wells Fargo Center. Mandatory Credit: John Jones-USA TODAY Sports 路透通訊社

剛過23歲生日的76人後衛馬克西（Tyrese Maxey），今天在對溜馬的進攻大戰中，攻下生涯新高的50分，率領球隊以137比126擊敗溜馬，收下最近的8連勝。

11月4日剛滿23歲的馬克西，今天全場32投20中還包括7記三分球，讓他成為76人隊史上繼艾佛森（Allen Iverson）後，在23歲或者更年輕的年紀，就完成單場50分的得分好手。

艾佛森初次達成50分紀錄是在1997年4月12日對騎士的比賽，當時他是21歲又39天，還是新秀菜鳥就創下連5場破40分的紀錄。此外，馬克西還是艾佛森於2005年12月24日對老鷹拿到53分之後，再次有76人後衛單場破50分。

76人在馬克西以及安比德（Joel Embiid）37分、13籃板的助威下，在開季前9場比賽取得8勝1敗的好成績，是76人隊史自從2000-01年球季開幕10勝0敗以來的次佳成績，那一年76人一路闖進總冠軍賽才敗給洛杉磯湖人。

76人自從在10月底將哈登（James Harden）交易出去後，馬克西就成了最大受益者，除了安比德之外，他就是球隊的第2號進攻選擇，而且馬克西在攻防兩端都能做出貢獻，今天還送出3記麻辣鍋。

延伸閱讀

NBA／馬克西狂轟新高50分 76人8連勝隊史23年來最佳開季

NBA／烏布瑞車禍後情況穩定 76人遲些對外公佈更多資訊

NBA／讓字母哥紀錄之夜吞敗 溜馬教頭：他本來會拿60分

NBA／溫班亞瑪首次背靠背狀態差 溜馬虐馬刺41分慶教頭900勝

相關新聞

NBA／灰狼第三節打爆勇士 柯瑞狂砍38分孤掌難鳴

勇士今天主場背靠背對陣灰狼隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆38分，但隊友們再度熄火，終場以110：116不敵灰狼，吞下本季主場第3敗。 柯瑞首節槍響前抄截成功並上籃得到2分，第

NBA／馬克西狂轟新高50分 76人8連勝隊史23年來最佳開季

送走麻煩人物哈登（James Harden）之後，費城76人可說是神清氣爽，今天主場面對火力強大的溜馬，馬克西（Tyrese Maxey）全場32投20中包括7記三分球，狂轟50分7籃板5助攻3阻攻，

NBA／灰熊主帥爆粗口怒轟裁判 收聯盟2.5萬美元罰單

日前在灰熊敗給爵士的比賽之後，主帥簡金斯（Taylor Jenkins）因傑克森（Jaren Jackson Jr.）被驅逐出場一事感到憤怒不平，在記者會上不惜爆粗口，痛批裁判「太粗暴了」。聯盟今天針

NBA／太陽教頭不擔心末節21投2中 比爾又傳背部緊繃

太陽今天在主場迎戰雷霆隊，末節21投2中只得13分，以99：113輸球，開季前10戰只有4勝6敗，且剛復出的比爾（Bradley Beal）再度傳出背部傷勢。 太陽今年第4次末節崩盤，單節21投

NBA／戴維斯比肩Kobe16年前紀錄 里夫斯：他在就有機會贏

湖人今天主場迎戰拓荒者少了詹姆斯（LeBron James），戴維斯（Anthony Davis）挺身而出，成為2007年布萊恩（Kobe Bryant）以來，首位單場至少砍下「30分、13籃板、6助

NBA／狂砍50分獻給烏布瑞 馬克西盼好兄弟早日康復

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey），今天在對溜馬的進攻大戰中，攻下生涯新高的50分，率領球隊以137比126擊敗溜馬，取得近期的8連勝。 馬克西賽後接受轉播單位訪問時謙虛的提到，「這對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。