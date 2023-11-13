NBA／約柯奇砍超級大三元無用 火箭扳倒衛冕軍豪取6連勝

火箭隊今天在主場迎戰衛冕軍金塊，儘管被約柯奇（Nikola Jokic）砍下36分21籃板11助攻超級大三元，但靠著泰特（Jae'Sean Tate）致命抄截，以107：104險勝金塊，拉出一波6連勝。

首節金塊靠著約柯奇獨得15分，取得7分領先。火箭雖然進攻低迷，但靠著強悍的團隊防守，半場只以46：50落後。雙方拉鋸到末節，火箭外線火力爆發，打出20：8攻勢，比賽最後關頭，金塊反打8：0攻勢讓勝負產生懸念，但泰特上演關鍵抄截，幫助火箭驚險收下勝利。

HUGE steal from Jae'Sean Tate in crunch time! 🔒 pic.twitter.com/XrKJ0w2D5q — NBA TV (@NBATV) 2023年11月13日

火箭控衛范弗利特（Fred VanVleet）砍下全隊最高的26分，中鋒森根（Alperen Sengun）23分8籃板5助攻，格林（Jalen Green）13投僅1中，但貢獻9分8籃板5助攻。

金塊除了約柯奇外，波特（Michael Porter Jr.）得到25分10籃板，葛登（Aaron Gordon）繳出16分8籃板5助攻數據。

火箭上季直到12月初才取得第6勝，本季雖然一開始吞下3連敗，隨後馬上殺出6連勝，排名衝進西區前4，展現驚人的成長態勢。