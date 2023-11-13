NBA／馬克西狂轟新高50分 76人8連勝隊史23年來最佳開季
送走麻煩人物哈登（James Harden）之後，費城76人可說是神清氣爽，今天主場面對火力強大的溜馬，馬克西（Tyrese Maxey）全場32投20中包括7記三分球，狂轟50分7籃板5助攻3阻攻，刷新個人生涯得分紀錄，加上安比德（Joel Embiid）也攻下37分13籃板7助攻，76人擋住對手的反撲，以137比126拿下勝利。
76人豪取8連勝，目前8勝1敗也是他們自2000-01年9連勝以來的最佳開季表現，追平隊史第2好的前9場開季成績。
在烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）車禍意外之後，先發陣容缺一角的76人對上溜馬可說是飽受威脅，雖然前三節一度領先達19分，卻被對方一路收復失土，三節打完76人僅取得1分領先優勢。但末節馬克西持續爆發，個人獨拿16分，哈里斯（Tobias Harris）也補上8分，76人逐步又將比分拉開，雙方差距來到雙位數，確保勝利到手。
先前最高44分的馬克西，除了成為隊史首位繳出如此驚人數據的球員外，更是聯盟現役球員中第3位單場砍下至少50分5籃板5助攻3阻攻，並投進5記三分的球員，前兩位分別是哈登與里拉德（Damian Lillard）。
根據統計，這是安比德和馬克西第5次單場至少各拿下30分，其中有3次都是面對溜馬所創下。在擺脫哈登束縛之後，「安馬體系」似乎已經成了76人問鼎總冠軍的最強保障。
哈里斯此役拿到18分9籃板4助攻，成了兩大核心外的最佳輔助，梅爾頓（De'Anthony Melton）10分6助攻4籃板；頂替烏布瑞先發的老將貝頓（Nicolas Batum）則有9分7籃板3阻攻的表現。
溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）飆出25分17助攻，透納（Myles Turner）22分5籃板3阻攻；希爾德（Buddy Hield）16分，托平（Obi Toppin）14分。
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