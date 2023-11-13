快訊

天氣轉涼口乾舌燥喝了水還是口渴？中醫建議「1類水果」解燥

影／逾8萬人一起High！Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」

特斯拉Cybertruck「這項」訂購條款限制 違者可能被求償163萬元

NBA／馬克西狂轟新高50分 76人8連勝隊史23年來最佳開季

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬克西飆出生涯新高50分。 美聯社
馬克西飆出生涯新高50分。 美聯社

送走麻煩人物哈登（James Harden）之後，費城76人可說是神清氣爽，今天主場面對火力強大的溜馬，馬克西（Tyrese Maxey）全場32投20中包括7記三分球，狂轟50分7籃板5助攻3阻攻，刷新個人生涯得分紀錄，加上安比德（Joel Embiid）也攻下37分13籃板7助攻，76人擋住對手的反撲，以137比126拿下勝利。

76人豪取8連勝，目前8勝1敗也是他們自2000-01年9連勝以來的最佳開季表現，追平隊史第2好的前9場開季成績。

在烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）車禍意外之後，先發陣容缺一角的76人對上溜馬可說是飽受威脅，雖然前三節一度領先達19分，卻被對方一路收復失土，三節打完76人僅取得1分領先優勢。但末節馬克西持續爆發，個人獨拿16分，哈里斯（Tobias Harris）也補上8分，76人逐步又將比分拉開，雙方差距來到雙位數，確保勝利到手。

先前最高44分的馬克西，除了成為隊史首位繳出如此驚人數據的球員外，更是聯盟現役球員中第3位單場砍下至少50分5籃板5助攻3阻攻，並投進5記三分的球員，前兩位分別是哈登與里拉德（Damian Lillard）。

根據統計，這是安比德和馬克西第5次單場至少各拿下30分，其中有3次都是面對溜馬所創下。在擺脫哈登束縛之後，「安馬體系」似乎已經成了76人問鼎總冠軍的最強保障。

哈里斯此役拿到18分9籃板4助攻，成了兩大核心外的最佳輔助，梅爾頓（De'Anthony Melton）10分6助攻4籃板；頂替烏布瑞先發的老將貝頓（Nicolas Batum）則有9分7籃板3阻攻的表現。

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）飆出25分17助攻，透納（Myles Turner）22分5籃板3阻攻；希爾德（Buddy Hield）16分，托平（Obi Toppin）14分。

相關新聞

NBA／馬克西狂轟新高50分 76人8連勝隊史23年來最佳開季

送走麻煩人物哈登（James Harden）之後，費城76人可說是神清氣爽，今天主場面對火力強大的溜馬，馬克西（Tyrese Maxey）全場32投20中包括7記三分球，狂轟50分7籃板5助攻3阻攻，

NBA／快艇不敵爐主灰熊吞5連敗 雷納德還和祖巴茲吵架

快艇四星合體以來一勝難求，今天在主場迎戰聯盟爐主灰熊，喬治（Paul George）手感回暖攻進26分，最終仍以101：105吞敗，更糟糕的是，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）還和主力中鋒

NBA／熱火日常！兩大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

赫洛（Tyler Herro）因右腳踝扭傷將至少休兵兩星期，巴特勒（Jimmy Butler）則是個人因素缺席了今天客場對老鷹的比賽，這種「邁阿密日常」對很多球迷來說並不算陌生，換個角度來看，缺兵少將

NBA／信任瑞迪許收甜美成果 詹皇諷：那些「專家」不懂籃球

湖人隊昨天以122：119成功踢館太陽隊，前鋒瑞迪許（Cam Reddish）扮演關鍵奇兵，全場投進5記三分球攻下17分，幫助球隊終止近期3連敗，賽後巨星詹姆斯（LeBron James）也提到自己始

NBA／格林2次技術犯規遭驅逐 勇士輸騎士

回到大通中心的柯瑞依然維持高檔狀態，昨面對騎士隊轟進30分，達成生涯2萬2千分里程碑，成為史上第35人，開季前10戰至少...

NBA／勇士連敗柯瑞成進攻獨角戲 湯普森：我打得很糟糕

在格林（Draymond Green）今天比賽中被趕出場後，勇士發揮傳統第三節高潮模式，追到僅差1分；然而進入第四節騎士發動一波16比4的猛攻，直接擊潰勇士防線。全隊僅柯瑞（Stephen Curry

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。