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中職／9年熬1冠 伍鐸：其他榮耀比不上這座冠軍精彩

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍擊敗桃猿封王，伍鐸（右）拿下總軍戰龍隊最優秀球員，並與總教練葉君璋（中）、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏合影。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，伍鐸（右）拿下總軍戰龍隊最優秀球員，並與總教練葉君璋（中）、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏合影。記者侯永全／攝影

打滾中職9年、效力到第3隊，伍鐸終於一嘗冠軍滋味，回想起來，他也說是一段漫長的旅程，3年前來到味全龍隊時沒想過這麼快可以看到這支團隊奪冠，但今年初再回到台灣，看到選手的成長，其實就有預感這一刻即將到來。

伍鐸系列賽登板3場，包括第4戰先發7局失1分奪勝，拿下勝隊優秀球員，比起個人榮耀，他直言：「現在就是最驕傲的時刻，其他榮耀都比不上這座冠軍精彩。」

回顧在中職打拚9年終於奪冠，伍鐸談到，經歷屢戰屢敗，終於走到冠軍這一刻，「沒有隊友，我今天不會在這裡。」點名徐若熙、劉基鴻、蔣少宏、李凱威等人在系列賽都有精彩表現，尤其是以徐若熙的年紀，面對關鍵戰役可以展現主宰力前途無量。

2021年來到一支全新球隊，伍鐸坦言當時沒想到只用3年時間就可以達到總冠軍，但其實在今年初回到球隊時，看到選手的成長，隊上多了幾位老將，選手心態更加成熟，就開始有種或許今年就會有好結果的感覺。

「很榮幸，今天我可以身處在冠軍陣容中。」伍鐸在季後賽發揮可先發、可後援的關鍵價值，他表示，自己的心態就是讓自己隨時準備好；至於明年動向，他表示，「希望明年可以再回來。」

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