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NBA／勇士連敗柯瑞成進攻獨角戲 湯普森：我打得很糟糕

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森開季至今的進攻狀態依然劇烈起伏。 路透社
湯普森開季至今的進攻狀態依然劇烈起伏。 路透社

在格林（Draymond Green）今天比賽中被趕出場後，勇士發揮傳統第三節高潮模式，追到僅差1分；然而進入第四節騎士發動一波16比4的猛攻，直接擊潰勇士防線。全隊僅柯瑞（Stephen Curry）一人破20分的貧弱攻勢，造就勇士只能黯然吞下2連敗。

勇士整場比賽讓騎士罰了43球，本身出現多達20次失誤還被抄走了13球，都是輸球的關鍵；另一個重點，也是開季至今的軟勒，球隊始終沒有穩定的第二或第三得分點來有效輔助柯瑞。

拿到全隊第2高分的湯普森（Klay Thompson），16投僅5中，他到現在還沒有一場比賽得分超過20分，更別說攻守兩端迷航中的維金斯（Andrew Wiggins）。「這可能我今年賽季到目前打得最糟糕的一場。」湯普森連紙飛機都沒折就草草結束了賽後採訪。

吞下2連敗的勇士下一場將「背靠背」迎戰來訪的灰狼，灰狼是目前全聯盟防守效率最好的球隊，勇士的整體進攻勢必將面臨考驗。

「不是說在主場作戰就意味我們能贏。當你輸掉比賽時，我們通常會對這種情況做出很好的反應。要理解在對陣特定球隊時需要在細節方面做出什麼樣的應對。明天對灰狼也是挑戰，對於我們的先發陣容來說，必須要打好開局。」柯瑞說。

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