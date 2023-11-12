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NBA／自認惡人被聯盟針對 格林：遭驅逐出場完全不吃驚

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林本季首度被驅逐出場。 路透社
格林本季首度被驅逐出場。 路透社

「技術犯規」還是「驅逐出場」，對勇士前鋒格林（Draymond Green）來說並不陌生，在今年賽季進行到第10場比賽時，格林因為一次「校正回歸補T」本季首度被趕出場，賽後他在接受時表示，他就是裁判眼中的惡人，這沒什麼好驚訝的。

根據統計，這是格林生涯包含例行賽和季後賽在內，第17次遭到驅逐出場，居所有現役球員之冠。

今天對騎士一戰的第三節中，米契爾（Donovan Mitchell）衝撞持球的格林（Draymond Green），引發雙方衝突；不過這次衝突起因在於前一波攻守中，格林先用了一個小動作肘擊撞飛了米契爾，裁判最後認定這是違反運動精神故意推人，因此「校正回歸」追加他本場比賽的第2次技術犯規，直接驅逐出場。

「我從未聽說過有這條規則。但顯然，你可以回看，然後針對兩個回合之前的動作吹技術犯規，我完全沒有想到會這樣。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）針對此次判決略帶嘲諷地說，「有很多回合動作我想要追溯到3年以前。這事真的太奇怪了。」

當事人格林受訪時則是直言：「我就是那個在總冠軍賽期間因為惡意犯規而被禁賽的人，而這些犯規都是在比賽結束後才被判罰的。這沒什麼好讓我吃驚的。」

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