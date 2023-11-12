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NBA／重度依賴柯瑞？勇士開季僅1次同場多人破20分 聯盟最少

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞開季持續火燙手感，但勇士其他人的進攻狀態卻是十分起伏。 路透社
柯瑞開季持續火燙手感，但勇士其他人的進攻狀態卻是十分起伏。 路透社

勇士雖然擺脫上季客場連敗的窘境，開季前10戰取得6勝4敗的成績，但重度依賴柯瑞（Stephen Curry）飆分的問題，卻是球隊成績想要持續提升的巨大考驗。

在今天對騎士的敗仗中，柯瑞攻下30分，是全隊唯一得分超過20分的球員，這種一人飆分帶隊友飛的情況並不少見。根據統計，勇士本季僅有1場比賽出現不同人至少拿20分的表現，全聯盟最少。

那是出現在11月3日對雷霆的客場比賽，柯瑞拿下30分，薩里奇（Dario Saric）上場替補貢獻20分，最終勇士以2分之差險勝。

換句話說，開季10場比賽以來，勇士陣中竟只有這2人得分超過20分，其中湯普森（Klay Thompson）最高19分，保羅（Chris Paul）最高也才17分，以勇士向來無堅不摧的火力放送模式來說，著實罕見。

排在勇士之後的是公鹿的2場，這同樣令人感到意外，畢竟季前安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）才剛組成火力雙人組。

達成3次的球隊：公牛、快艇、灰熊、熱火、灰狼、魔術、拓荒者

達成4次的球隊：塞爾蒂克、老鷹、尼克、76人、馬刺、暴龍、爵士、巫師

達成5次的球隊：湖人、金塊、獨行俠、太陽、籃網、騎士、活塞、火箭、溜馬、雷霆

達成6次的球隊：黃蜂、鵜鶘、國王

當然，若對比目前各隊戰績，這項數據統計或許對於勝負沒有那樣絕對影響力，但某種程度也會突顯一些球隊所面臨到的團隊進攻狀態或困境。

柯瑞開季前10戰場均拿到30分，成為聯盟史上最老有此表現的球員。而他也已經連續10場比賽至少命中4記三分球，NBA歷史首見。這10場比賽，柯瑞都是陣中得分最高球員，也寫下35歲以上球員的紀錄。

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