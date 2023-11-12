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NBA／格林被回追吃T遭驅逐出場 柯爾：沒聽說有這規則

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
Nov 11, 2023; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors forward Draymond Green (23) reacts after he is assessed his second technical foul for the altercation and is ejected from the game against the Cleveland Cavaliers during the third quarter at Chase Center. Mandatory Credit: Neville E. Guard-USA TODAY Sports 路透通訊社
Nov 11, 2023; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors forward Draymond Green (23) reacts after he is assessed his second technical foul for the altercation and is ejected from the game against the Cleveland Cavaliers during the third quarter at Chase Center. Mandatory Credit: Neville E. Guard-USA TODAY Sports 路透通訊社

在今天勇士敗給騎士的比賽中，格林（Draymond Green）因為先前回合肘擊衝撞米契爾（Donovan Mitchell）的動作被追加1次技術犯規，導致他累積2次直接被趕出場。這樣的判決讓格林當下十分氣憤，賽後總教練柯爾也是對這個追加技術犯規的判決感到疑惑。

「我從未聽說過有這條規則。但顯然，你可以回看，然後針對兩個回合之前的動作吹技術犯規……，我完全沒有想到會這樣。」柯爾還略帶嘲諷地說，「有很多回合動作我想要追溯到3年以前。這事真的太奇怪了。」

魯尼同樣也這麼認為。「我不知道還有這種規則。不知道原來還可以這樣做，針對之前的回合吹犯規。」

對於米契爾和格林的衝突，莫布里（Evan Mobley）表示格林的動作有點髒。「我認為他那個動作有點髒，所以米契爾才想要報復。」騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）則說，「碰到類似這種情況，我們會挺身保護自己人。我們不會退縮的。」

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