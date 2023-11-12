NBA／格林被回追吃T遭驅逐出場 柯爾：沒聽說有這規則
在今天勇士敗給騎士的比賽中，格林（Draymond Green）因為先前回合肘擊衝撞米契爾（Donovan Mitchell）的動作被追加1次技術犯規，導致他累積2次直接被趕出場。這樣的判決讓格林當下十分氣憤，賽後總教練柯爾也是對這個追加技術犯規的判決感到疑惑。
「我從未聽說過有這條規則。但顯然，你可以回看，然後針對兩個回合之前的動作吹技術犯規……，我完全沒有想到會這樣。」柯爾還略帶嘲諷地說，「有很多回合動作我想要追溯到3年以前。這事真的太奇怪了。」
魯尼同樣也這麼認為。「我不知道還有這種規則。不知道原來還可以這樣做，針對之前的回合吹犯規。」
對於米契爾和格林的衝突，莫布里（Evan Mobley）表示格林的動作有點髒。「我認為他那個動作有點髒，所以米契爾才想要報復。」騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）則說，「碰到類似這種情況，我們會挺身保護自己人。我們不會退縮的。」
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