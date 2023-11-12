NBA／烏布瑞車禍後情況穩定 76人遲些對外公佈更多資訊
費城76人隊證實，陣中得分好手烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天晚上被車撞之後送往醫院治療，目前已經出院狀況穩定。
法新社報導，76人隊在聲明中表示，「烏布瑞今晚在費城市中心是以行人身分被車撞倒」。聲明說：「他目前情況穩定，正在當地醫院接受治療。」
「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導指出，烏布瑞是在自家附近散步時被車撞，預計將缺席一段相當長的時間。
報導也指出，烏布瑞的傷勢似乎不會危及性命，也不會讓他整個賽季報銷。
76人隊表示，「我們將在獲得更多資訊後對外分享。」
烏布瑞本季場均貢獻16.3分，命中率為50%。現年27歲的他，9月份與76人隊簽了價值289萬美元的1年合約。
烏布瑞在2015年選秀會上，以首輪第15順位被亞特蘭大老鷹隊選中，並立即交易至華盛頓巫師隊。他也曾效力於夏洛特黃蜂隊、鳳凰城太陽隊和金州勇士隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言