NBA／烏布瑞車禍後情況穩定 76人遲些對外公佈更多資訊

費城76人隊證實，陣中得分好手烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天晚上被車撞之後送往醫院治療，目前已經出院狀況穩定。

法新社報導，76人隊在聲明中表示，「烏布瑞今晚在費城市中心是以行人身分被車撞倒」。聲明說：「他目前情況穩定，正在當地醫院接受治療。」

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導指出，烏布瑞是在自家附近散步時被車撞，預計將缺席一段相當長的時間。

報導也指出，烏布瑞的傷勢似乎不會危及性命，也不會讓他整個賽季報銷。

76人隊表示，「我們將在獲得更多資訊後對外分享。」

烏布瑞本季場均貢獻16.3分，命中率為50%。現年27歲的他，9月份與76人隊簽了價值289萬美元的1年合約。

烏布瑞在2015年選秀會上，以首輪第15順位被亞特蘭大老鷹隊選中，並立即交易至華盛頓巫師隊。他也曾效力於夏洛特黃蜂隊、鳳凰城太陽隊和金州勇士隊。