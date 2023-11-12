NBA／柯瑞開季前10戰場均30分 創史上最老紀錄

金州勇士今天在主場迎接來訪的克里夫蘭騎士，格林（Draymond Green）第3節遭驅逐出場，儘管球星柯瑞（Stephen Curry）攻下30分並完成生涯2萬2000分里程碑，但勇士仍以110比118落敗，苦吞2連敗。

柯瑞在對戰騎士隊之前，生涯累積2萬1982分，只差18分，就能完成2萬2000分里程碑，他今天進帳30分，根據美國媒體ESPN報導，柯瑞成為史上第35名達成這項紀錄的球員。

另一方面，柯瑞開季前10戰場均拿到30分，成為聯盟史上最老有此表現的球員。而他已經連續10場比賽至少命中4記三分球，也是NBA歷史首見。

Stephen Curry passe la barre des 22.000 points en carrière ! 🤯



Chapeau l’artiste 👨‍🍳 pic.twitter.com/gIQzS6XpNc — First Team (@FirstTeam101) 2023年11月12日

勇士隊今天迎戰騎士隊，首節以31比30領先，次節騎士隊莫布里（Evan Mobley）先是在籃下頻頻搶分，加上勒佛特（Caris LeVert）火力支援，騎士隊半場結束反倒以68比52反超。

騎士隊第3節手感下滑，團隊單節20投僅5中，而勇士隊柯瑞則獨攬13分，率領勇士追成83比84。

第3節還爆發1段插曲，騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）因先前遭勇士隊格林肘擊吃了悶虧，米契爾在倒數6分23秒，故意衝撞格林，引發後者不滿，所幸雙方球員及時將兩人拉開，避免衝突擴大，裁判隨即觀看重播畫面，格林領到第2次技術犯規，遭驅逐出場。

騎士隊韋德（Dean Wade）決勝節一開始外線連發，再度拉開分數，並靠著莫布里3分打，一度領先多達16分。

柯瑞前3節轟下30分，第4節卻1分未得，隨著比分差距擴大，兩隊輪流換上替補球員應戰，但在比賽進入垃圾時間後，卻發生計時器故障狀況，儘管勇士隊一度追成個位數差距 ，但未能改變戰局，最終以8分差落敗。

騎士隊陣中共6人得分雙位數，替補出發的勒佛特攻下全隊最高22分，米契爾則有21分、7籃板、5助攻演出。