快訊

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／信任瑞迪許收甜美成果 詹皇諷：那些「專家」不懂籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪許(右)在對戰太陽的比賽打出驚奇，幫助湖人中止連敗。 路透社
瑞迪許(右)在對戰太陽的比賽打出驚奇，幫助湖人中止連敗。 路透社

湖人隊昨天以122：119成功踢館太陽隊，前鋒瑞迪許（Cam Reddish）扮演關鍵奇兵，全場投進5記三分球攻下17分，幫助球隊終止近期3連敗，賽後巨星詹姆斯（LeBron James）也提到自己始終信任瑞迪許的能力，大讚他用能力打臉了外界的「籃球專家」。

瑞迪許賽前三分球僅16投2中，進攻狀態低迷，不過他在對戰太陽的比賽中取代里夫斯（Austin Reaves）扛起先發，意外打出本季代表作，全場10投5中皆是三分彈，包含剩下一分多鐘時投進拉開比分的三分球，是球隊致勝功臣之一。

本週湖人對上熱火隊時，詹姆斯在最後一擊也傳給了瑞迪許，不過當時他沒有命中超前三分，最終球隊以1分落敗，此役詹姆斯同樣在關鍵時刻傳給底角的瑞迪許，不過他這次有穩穩把握住，完成了對自己的救贖。

賽後傳出6次助攻的詹姆斯說，堅持打「正確籃球」的自己一直相信瑞迪許的天賦，「我早就知道瑞迪許有這種能力，那些對籃球一無所知的反對者和『籃球專家』，都告訴我在邁阿密那場該出手最後一擊，而不是傳出去，不過今晚我做了相同的事，因為我相信隊友。」

瑞迪許也提到，對熱火那球投失後，詹姆斯曾私下告訴自己，下次遇到一樣的場面依然會選擇傳球給他，這也帶來莫大的信心，「我只是努力做好準備，你知道詹姆斯在場上，所以隨時都得做好準備，他很聰明，所以我在場上要保持專注、保持信心。」

相關新聞

NBA／格林又搞事！騎士末節擊潰勇士 柯瑞紀錄之夜留遺憾

結束8戰中有7場客場之旅的勇士，回到家裡面對騎士卻是陷入苦戰，大半時間都處於落後狀態，一度輸到17分之多；儘管勇士第三節結束時追到僅差1分，但整個第四節氣力放盡，進攻幾乎失靈，只能一路看著騎士揚長而去

NBA／烏布瑞車禍後情況穩定 76人遲些對外公佈更多資訊

費城76人隊證實，陣中得分好手烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天晚上被車撞之後送往醫院治療，目前已經出院狀況穩定。

NBA／信任瑞迪許收甜美成果 詹皇諷：那些「專家」不懂籃球

湖人隊昨天以122：119成功踢館太陽隊，前鋒瑞迪許（Cam Reddish）扮演關鍵奇兵，全場投進5記三分球攻下17分，幫助球隊終止近期3連敗，賽後巨星詹姆斯（LeBron James）也提到自己始

NBA／柯瑞開季前10戰場均30分 創史上最老紀錄

金州勇士今天在主場迎接來訪的克里夫蘭騎士，格林（Draymond Green）第3節遭驅逐出場，儘管球星柯瑞（Stephen Curry）攻下30分並完成生涯2萬2000分里程碑，但勇士仍以110比118落敗，苦吞2連敗。

NBA／熱火日常！兩大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

赫洛（Tyler Herro）因右腳踝扭傷將至少休兵兩星期，巴特勒（Jimmy Butler）則是個人因素缺席了今天客場對老鷹的比賽，這種「邁阿密日常」對很多球迷來說並不算陌生，換個角度來看，缺兵少將

NBA／哈登交易案頭號犧牲者？喬治：心態將回到攻擊模式

快艇隊在交易來明星後衛哈登（James Harden）後組成可怕的四巨頭，被球迷們稱作「無敵戰艦」，沒想到哈登上場後球隊勝場還沒開張，苦吞3連敗，原先的三巨頭數據也受到影響，首當其衝的莫過於喬治（Pa

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。