NBA／76人得分悍將自家附近遭機車撞傷 恐缺席一段時間

最新消息,76人得分悍將烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)在自家附近路上發生被機車撞傷的意外,隨即被送往當地醫院。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的報導,烏布瑞目前情況雖然穩定,不會因此賽季報銷,但勢必要休息一段時間;當地警方也啟動調查這起事件,76人球團有多名人員已經前往醫院陪同烏布瑞。

烏布瑞本季以底薪加盟76人,自開季就展現他的進攻威力,之後直接扛下先發重任,是球隊能夠拉出7連勝的關鍵因素之一。本季他平均可以攻下16.3分5.1籃板1.4抄截,投籃命中率5成,三分命中率37.8%,這兩項數據都是生涯最佳表現。

