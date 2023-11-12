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NBA／76人得分悍將自家附近遭機車撞傷 恐缺席一段時間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
開季狀態出色的烏布瑞突發車禍意外，何時歸隊未知數。 路透社
開季狀態出色的烏布瑞突發車禍意外，何時歸隊未知數。 路透社

最新消息，76人得分悍將烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在自家附近路上發生被機車撞傷的意外，隨即被送往當地醫院。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，烏布瑞目前情況雖然穩定，不會因此賽季報銷，但勢必要休息一段時間；當地警方也啟動調查這起事件，76人球團有多名人員已經前往醫院陪同烏布瑞。

烏布瑞本季以底薪加盟76人，自開季就展現他的進攻威力，之後直接扛下先發重任，是球隊能夠拉出7連勝的關鍵因素之一。本季他平均可以攻下16.3分5.1籃板1.4抄截，投籃命中率5成，三分命中率37.8%，這兩項數據都是生涯最佳表現。

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