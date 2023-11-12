NBA／76人得分悍將自家附近遭機車撞傷 恐缺席一段時間
最新消息，76人得分悍將烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在自家附近路上發生被機車撞傷的意外，隨即被送往當地醫院。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，烏布瑞目前情況雖然穩定，不會因此賽季報銷，但勢必要休息一段時間；當地警方也啟動調查這起事件，76人球團有多名人員已經前往醫院陪同烏布瑞。
烏布瑞本季以底薪加盟76人，自開季就展現他的進攻威力，之後直接扛下先發重任，是球隊能夠拉出7連勝的關鍵因素之一。本季他平均可以攻下16.3分5.1籃板1.4抄截，投籃命中率5成，三分命中率37.8%，這兩項數據都是生涯最佳表現。
Philadelphia 76ers guard Kelly Oubre Jr. was a pedestrian struck by a motor vehicle in Center City, Philadelphia tonight and is receiving treatment at a local hospital, a Sixers spokesman tells ESPN. Oubre Jr., is currently in stable condition. pic.twitter.com/Mqxjew1Opy— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 12, 2023
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