NBA／綠衫軍先發5虎強勢出擊 攻守效率傲視全聯盟

雖然戰績還比不上衛冕軍金塊和連勝氣勢強大的76人，但塞爾蒂克手上握有一組強大的先發組合，成了球隊本季逐鹿中原最穩固的力量。

根據官方統計顯示，綠衫軍以泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）為主的先發陣容，開季以來已經聯手打了7場比賽，進攻效率達127.9，防守效率為86.9，淨效率值達+41.0，居聯盟所有主要先發組合之冠（至少50分鐘），足見其攻守威能。

在今天主場「背靠背」對暴龍的比賽中，塞爾蒂克再次發揮五虎的優勢，布朗攻下29分，泰托姆27分5籃板4助攻，波爾辛吉斯21分7籃板；哈勒戴和懷特雖然一共只拿下12分，還是傳出12次助攻，且兩人的正負值皆超過+20，排在全隊前3。

上半場掌握9分領先優勢的塞爾蒂克，在第三節持續發揮攻守壓制性，一度將比分擴大到24分差，提前宣告比賽落幕。最終，塞爾蒂克以117比94痛宰對手，取得2連勝。

賽後顯示，綠衫軍全場兩分球命中率竟高達76.2%。而整場比賽正負值達+42的泰托姆，開季以來累積+166的數據更高居聯盟之冠。

回到先發5人的攻守效率統計，在至少出賽50分鐘的組合中，淨效率值排名僅次於綠衫軍的就是快艇。雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、祖巴茲（Ivica Zubac）和柯文頓（Robert Covington）這5人開季前3戰搭檔先發，淨效率值達+38，後續柯文頓換成海蘭德（Bones Hyland），這組合也有+21.6的表現，可惜此情只待成追憶。

而在哈登（James Harden）進駐之後，快艇進攻效率瞬間跌到93.1，防守效率從原本主要組合低於95的數值，暴衝到102.6，這樣的成績也如實反映在球隊連敗窘境上。

至於目前7連勝的76人，哈登離開後的先發組合安比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）、馬克西（Tyrese Maxey）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、梅爾頓（De'Anthony Melton），其淨效率值反而是-6；但由於替補深度的提高，也讓76人有更多元的組合搭配。

衛冕軍金塊原本固定先發搭檔約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）、葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的淨效率為+5.6。不過在穆雷因傷缺陣下，頂替上來的傑克森（Reggie Jackson）與其他4人呈現良好的效應，淨效率值高達+45.5。