NBA／「他X的太粗暴了」 灰熊主帥怒噴吹判尺度恐挨罰

灰熊隊昨天以121:127不敵爵士隊,苦吞本季第8敗,持續位居西區墊底,明星長人傑克森(Jaren Jackson Jr.)賽中被驅逐出場是一大轉捩點,賽後總教練簡金斯(Taylor Jenkins)十分不滿吹罰尺度,在記者會上痛批裁判「太粗暴了」。

開季陷入泥沼的灰熊昨在主場面對戰績同為後段班的爵士,雖然在代理一哥貝恩(Desmond Bane)狂轟37分帶領下,末節一度追至平手,但最終仍以6分之差飲恨,身為防守核心的傑克森第三節因領到兩次技術犯規而遭驅逐,事後看來代價慘重。

傑克森於第三節剩下4分鐘時補籃得手,但沒有獲得進算加罰的機會,讓他當下氣得振臂暴怒,隨即被記上一次技術犯規,傑克森不滿再找上裁判爭論,又再被加碼一支驅逐出場,灰熊在判罰後被打了一波8:0,落後分差一口氣來到全場最多21分。

Jaren Jackson Jr. got 2 techs in a row and was ejected 😳 pic.twitter.com/YRfR651ubV

賽後主帥簡金斯認為,自己身為總教練,有義務要保護全力以赴的球員們,「今天是我見過最爛的一場吹判,把這段訪問拍下來沒關係,這真的太他X的粗暴了,傑克森整晚都待在禁區,他是全聯盟最有職業素養的球員之一,竟然因兩次技術犯規而被趕出場,獲得的解釋是『這是升級事態』。」

簡金斯後續補充:「我不是喜歡抱怨的教練,回顧過去,我只發生過一次類似狀況,我們球隊在場上付出一切競爭,換來的是這種結果?和裁判的互動完全不被尊重。」

簡金斯和傑克森的暴怒從數據上就能看出來,兩隊全場罰球數差距為16顆,主打禁區的傑克森更是一罰未得,對於身處高強度西區的灰熊而言,每一場確實都有輸不得的壓力。

Grizzlies Head Coach Taylor Jenkins:



"Saddle up. One of the most poorly officiated games I've ever seen. Record it. I'm fine with it. Fu*king atrocious."



(via @DamichaelC, h/t @NBA_Reddit)



pic.twitter.com/KSiqJz7dDg