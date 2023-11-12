NBA／「他X的太粗暴了」 灰熊主帥怒噴吹判尺度恐挨罰

灰熊隊昨天以121：127不敵爵士隊，苦吞本季第8敗，持續位居西區墊底，明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）賽中被驅逐出場是一大轉捩點，賽後總教練簡金斯（Taylor Jenkins）十分不滿吹罰尺度，在記者會上痛批裁判「太粗暴了」。

開季陷入泥沼的灰熊昨在主場面對戰績同為後段班的爵士，雖然在代理一哥貝恩（Desmond Bane）狂轟37分帶領下，末節一度追至平手，但最終仍以6分之差飲恨，身為防守核心的傑克森第三節因領到兩次技術犯規而遭驅逐，事後看來代價慘重。

傑克森於第三節剩下4分鐘時補籃得手，但沒有獲得進算加罰的機會，讓他當下氣得振臂暴怒，隨即被記上一次技術犯規，傑克森不滿再找上裁判爭論，又再被加碼一支驅逐出場，灰熊在判罰後被打了一波8：0，落後分差一口氣來到全場最多21分。

Jaren Jackson Jr. got 2 techs in a row and was ejected 😳 pic.twitter.com/YRfR651ubV — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年11月11日

賽後主帥簡金斯認為，自己身為總教練，有義務要保護全力以赴的球員們，「今天是我見過最爛的一場吹判，把這段訪問拍下來沒關係，這真的太他X的粗暴了，傑克森整晚都待在禁區，他是全聯盟最有職業素養的球員之一，竟然因兩次技術犯規而被趕出場，獲得的解釋是『這是升級事態』。」

簡金斯後續補充：「我不是喜歡抱怨的教練，回顧過去，我只發生過一次類似狀況，我們球隊在場上付出一切競爭，換來的是這種結果？和裁判的互動完全不被尊重。」

簡金斯和傑克森的暴怒從數據上就能看出來，兩隊全場罰球數差距為16顆，主打禁區的傑克森更是一罰未得，對於身處高強度西區的灰熊而言，每一場確實都有輸不得的壓力。