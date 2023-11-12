快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

虧損達24億美元 美國空軍一號想換波音747-8卻變大錢坑

NBA／魔術終結對戰公鹿14連敗 安戴托昆波飆高分無助贏球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波雖然展現全能數據，但仍無法對抗多點開花的魔術。 路透社
安戴托昆波雖然展現全能數據，但仍無法對抗多點開花的魔術。 路透社

賽前進行熱身看似要回歸的里拉德（Damian Lillard），最終還是決定繼續休兵，這讓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度陷入單打獨鬥的窘境。

繼前一場飆54分落敗之後，安戴托昆波今天作客奧蘭多雖然奮力拿下35分10籃板7助攻4抄截2阻攻，但還是難以挽救球隊大幅落後的頹勢；魔術靠著第三節一度拉開21分差的優勢，末節穩穩守住城池，以112比87的差距賞給公鹿2連敗。

除了安戴托昆波外，公鹿陣中僅有另外3人得分超過雙位數，最高是佩恩（Cameron Payne）的14分，米道頓（Khris Middleton）只有10分7助攻的表現，波提斯（Bobby Portis）13分7籃板。

相較於公鹿只能流於安戴托昆波的一人球隊模式，魔術可說是多點開花，班切羅（Paolo Banchero）轟下26分12籃板5助攻，F.華格納（Franz Wagner）24分6籃板3助攻，薩格斯（Jalen Suggs）20分；替補的M.華格納（Moritz Wagner）獲得19分，艾薩克（Jonathan Isaac）10分5籃板3抄截，兩人得分就抵過公鹿板凳所有分數。

魔術此役大勝也終結了他們面對公鹿的14連敗紀錄，上一次贏球已經要追溯到2019年2月9日。

另一方面，安戴托昆波兩戰狂轟89分顯然無助於球隊取勝之路，因為據統計顯示，本季公鹿獲勝的比賽中，安戴托昆波場均貢獻25.8分，而在公鹿輸球的時候，他的場均得分是來到32.8分。

如何善用「希臘怪物」的破壞力，進而擴及全隊的火力參與，連帶克服防守端的巨大缺陷，似乎也成了公鹿本季陣容變動後尋求戰績提升的首要挑戰。

相關新聞

NBA／魔術終結對戰公鹿14連敗 安戴托昆波飆高分無助贏球

賽前進行熱身看似要回歸的里拉德（Damian Lillard），最終還是決定繼續休兵，這讓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度陷入單打獨鬥的窘境。 繼前一場飆54分落敗之

布朗砍全場最高28分 塞爾蒂克121比107扯破籃網

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天於主場迎戰布魯克林籃網，前鋒布朗（Jaylen Brown）砍下全場最高的28分，幫助塞...

NBA／生涯10次對決破40分 唐西奇無愧專業「快艇殺手」

哪怕快艇組了幾巨頭，遇到唐西奇（Luka Doncic）還是沒轍！ 唐西奇今天僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻，全場21投17中，包括三分球9投6中，投籃命中率接近81%。根據統計，這是唐

NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇直追喬丹、詹姆斯

向來打快艇得心應手的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），今天僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻，帶領球隊輕鬆痛宰對手。唐西奇此役21投17中，包括三分球9投6中，投籃命中率接近81%。

NBA／里夫斯轉任替補成效不錯 湖人主帥：比照吉諾布里用法

洛杉磯湖人今天在NBA季中錦標賽作客鳳凰城太陽，湖人除詹姆斯攻下32分、11籃板，替補變先發的瑞迪許在關鍵時刻飆進三分球...

NBA／哈登加盟負面效應顯現 快艇攻守效率慘跌聯盟後段班

達拉斯獨行俠今天在NBA季中錦標賽迎戰來訪的洛杉磯快艇，靠著唐西奇攻下44分、6助攻、6籃板帶領下，以144比126大勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。