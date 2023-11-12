NBA／魔術終結對戰公鹿14連敗 安戴托昆波飆高分無助贏球

賽前進行熱身看似要回歸的里拉德（Damian Lillard），最終還是決定繼續休兵，這讓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度陷入單打獨鬥的窘境。

繼前一場飆54分落敗之後，安戴托昆波今天作客奧蘭多雖然奮力拿下35分10籃板7助攻4抄截2阻攻，但還是難以挽救球隊大幅落後的頹勢；魔術靠著第三節一度拉開21分差的優勢，末節穩穩守住城池，以112比87的差距賞給公鹿2連敗。

除了安戴托昆波外，公鹿陣中僅有另外3人得分超過雙位數，最高是佩恩（Cameron Payne）的14分，米道頓（Khris Middleton）只有10分7助攻的表現，波提斯（Bobby Portis）13分7籃板。

相較於公鹿只能流於安戴托昆波的一人球隊模式，魔術可說是多點開花，班切羅（Paolo Banchero）轟下26分12籃板5助攻，F.華格納（Franz Wagner）24分6籃板3助攻，薩格斯（Jalen Suggs）20分；替補的M.華格納（Moritz Wagner）獲得19分，艾薩克（Jonathan Isaac）10分5籃板3抄截，兩人得分就抵過公鹿板凳所有分數。

魔術此役大勝也終結了他們面對公鹿的14連敗紀錄，上一次贏球已經要追溯到2019年2月9日。

另一方面，安戴托昆波兩戰狂轟89分顯然無助於球隊取勝之路，因為據統計顯示，本季公鹿獲勝的比賽中，安戴托昆波場均貢獻25.8分，而在公鹿輸球的時候，他的場均得分是來到32.8分。

如何善用「希臘怪物」的破壞力，進而擴及全隊的火力參與，連帶克服防守端的巨大缺陷，似乎也成了公鹿本季陣容變動後尋求戰績提升的首要挑戰。