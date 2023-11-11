布朗砍全場最高28分 塞爾蒂克121比107扯破籃網
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天於主場迎戰布魯克林籃網，前鋒布朗（Jaylen Brown）砍下全場最高的28分，幫助塞爾蒂克以121比107擊敗籃網，中止球隊近期吞下的2連敗。
塞爾蒂克今天進行他們的季中錦標賽（In-SeasonTournament）首戰，除了布朗奪下28分的好表現，塔特姆（Jayson Tatum）也繳出23分、10籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）則貢獻13分、12籃板及9助攻。
籃網隊方面，替補上場的華克四世（Lonnie WalkerIV）拿下20分、7籃板，瓦特福（Trendon Watford）和小史密斯（Dennis Smith Jr.）都分別貢獻14分，但籃網仍苦吞近期4場比賽中的第3敗。
塞爾蒂克贏球後，本季例行賽戰績來到6勝2敗，暫居東區聯盟第2名，籃網戰績則來到4勝5敗，目前排在東區聯盟第10名。
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