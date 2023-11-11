NBA／生涯10次對決破40分 唐西奇無愧專業「快艇殺手」

哪怕快艇組了幾巨頭，遇到唐西奇（Luka Doncic）還是沒轍！

唐西奇今天僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻，全場21投17中，包括三分球9投6中，投籃命中率接近81%。根據統計，這是唐西奇生涯第10次面對快艇拿到至少40分，其中5次是出現在季後賽。

在這場比賽過後，唐西奇生涯面對快艇場均可以拿下33.2分，放諸歷史上所有球員面對單一球隊的場均得分紀錄，唐西奇是僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）和喬丹（Michael Jordan）。

快艇四巨頭可說是被唐西奇狠狠擊潰。 路透社

張伯倫生涯面對湖人場均39.5分、對76人場均35.8分、對國王場均34.9分、對活塞場均33.9分；喬丹面對拓荒者場均34.3分，面對太陽場均33.9分。

雖然是聯盟赫赫有名的「快艇殺手」，不過唐西奇認為赢球並非自己的功勞，而是歸功於隊友的努力。「每場比賽你都必須盡力贏下來，我們只是努力去贏得每一場比賽。」

除此之外，唐西奇已經在25歲以前已經累積31場破40分的比賽，僅次於喬丹的52場和詹姆斯（LeBron James）的36場，名列史上第3。在他的帶領之下，獨行俠開季取得6勝1敗的成績，並列隊史前7場第2好的表現；獨行俠曾在2002-03年創下開季14連勝紀錄。