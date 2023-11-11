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NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇直追喬丹、詹姆斯

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(右)隻手拆解快艇狂寫紀錄。 法新社
唐西奇(右)隻手拆解快艇狂寫紀錄。 法新社

向來打快艇得心應手的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），今天僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻，帶領球隊輕鬆痛宰對手。唐西奇此役21投17中，包括三分球9投6中，投籃命中率接近81%。

根據統計，唐西奇成為NBA史上第3名未滿25歲、累積30次單場狂飆40分以上的球員，前兩名球星分別是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的52場和洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的36場。

過去5個賽季，唐西奇已有29場繳出單場「40分、5助攻、5籃板」以上的成績單、獨霸聯盟，排在第2的是哈登（James Harden），總計則僅有19次。

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