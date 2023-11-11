快訊

三重派出所被人率眾包圍…竟是內鬼助攻 2所長遭開鍘

東北季風影響 北台灣4縣市慎防豪雨至晚間

NBA／里夫斯轉任替補成效不錯 湖人主帥：比照吉諾布里用法

中央社／ 台北11日電
里夫斯本季首度轉任替補。 法新社
里夫斯本季首度轉任替補。 法新社

洛杉磯湖人今天在NBA季中錦標賽作客鳳凰城太陽，湖人除詹姆斯（LeBron James）攻下32分、11籃板，替補變先發的瑞迪許（Cam Reddish）在關鍵時刻飆進三分球也是功臣，終場湖人以122比119終止3連敗。

年僅24歲的瑞迪許在2019年首輪第10順位被亞特蘭大老鷹挑走，卻因進攻手段不足且不穩定，始終沒能站穩位置，先後待過老鷹、紐約尼克、波特蘭拓荒者，本季則來到湖人。

瑞迪許身高201公分、臂展216公分，有著令人垂涎的3D身材，不過投籃始終是他的致命傷，在今天對太陽比賽前，本季三分球命中率僅12.5%，沒想到卻在關鍵時刻救了湖人一把。

湖人首節落後太陽11分、上半場最多落後14分，不過下半場展開反撲，第4節更靠著嚴密的防守讓太陽單節僅進帳23分。

第4節開打時湖人還以89比96落後，但隨後打出一波14比2的攻勢逆轉戰局，終場前70秒，僅領先2分的湖人，靠著瑞迪許命中底角三分，擴大到5分差距，也奠定了這場比賽的勝基。

詹姆斯賽後接受ESPN訪問時說：「在賽季初期能慢慢克服困難的感覺太好了，比賽中我們很多時間都處於落後無法取得領先，現在能贏球的感覺實在太好了。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）本場比賽也改變先發陣容，讓里夫斯（Austin Reaves）從板凳出發，看來也收到不錯效果，里夫斯全場15分、7助攻。

漢姆說：「讓里夫斯打替補並非降級，而是想要像用吉諾布里（Manu Ginobili）那樣來用他，這樣他可以有更多自由發揮空間，比賽決勝期也會使用他。」

延伸閱讀

NBA／第四節猛烈攻勢逆襲太陽 詹姆斯率軍再次擊退杜蘭特

NBA／詹姆斯另類里程碑 生涯5000次失誤史上第一

NBA／布魯克斯再度挑釁 詹姆斯：他能拿大約與這件事無關

NBA／裁判報告打臉湖人 詹皇批：比賽不是最後2分鐘定輸贏

相關新聞

NBA／第四節猛烈攻勢逆襲太陽 詹姆斯率軍再次擊退杜蘭特

前一次交手取得勝利的湖人，今天來到太陽主場也是他們首場季中錦標賽的小組賽對決。前三節湖人一度落後太陽14分，即便進入第四節也帶著7分落後，但靠著替補球員轟出16比2的猛烈攻勢，一舉翻轉局面。 儘

NBA／唐西奇44分打趴快艇四巨頭 哈登轉隊後苦吞3連敗

在前東家76人拉出一波7連勝後，哈登（James Harden）與新東家快艇今天在出戰獨行俠的比賽中卻被對手打得灰頭土臉...

NBA／安比德單節再砍16分 76人逆轉活塞收7連勝

近期拉出一波6連勝戰績在東區登頂的76人，今天作客活塞主場迎接隊史首場的季中錦標賽，儘管在上半場打完一度落後，不過球隊一...

NBA／溫班亞瑪29分白搭不敵灰狼 賽後與戈貝爾互換球衣

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在出戰灰狼的比賽中，接受灰狼雙塔唐斯（Karl-Antho...

NBA／詹姆斯另類里程碑 生涯5000次失誤史上第一

進入生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），狀態依然處於巔峰，持續累積大量攻守數據。今天面對太陽，詹姆斯又達成了一項「史上第一」的頭銜，不過可能稍微沒那麼光榮。 詹姆斯在第二節中因

NBA／維金斯開季表現太低迷 柯爾：他只是需要找回節奏

雖然勇士在季初這波客場多於主場旅程中仍維持6勝3敗的成績，但對他們來說，維金斯（Andrew Wiggins）在攻守兩端能否維持高強度的發揮至關重要，和上季相比，他開季以來的表現確實不盡理想，也讓球迷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。