NBA／里夫斯轉任替補成效不錯 湖人主帥：比照吉諾布里用法

洛杉磯湖人今天在NBA季中錦標賽作客鳳凰城太陽，湖人除詹姆斯（LeBron James）攻下32分、11籃板，替補變先發的瑞迪許（Cam Reddish）在關鍵時刻飆進三分球也是功臣，終場湖人以122比119終止3連敗。

年僅24歲的瑞迪許在2019年首輪第10順位被亞特蘭大老鷹挑走，卻因進攻手段不足且不穩定，始終沒能站穩位置，先後待過老鷹、紐約尼克、波特蘭拓荒者，本季則來到湖人。

瑞迪許身高201公分、臂展216公分，有著令人垂涎的3D身材，不過投籃始終是他的致命傷，在今天對太陽比賽前，本季三分球命中率僅12.5%，沒想到卻在關鍵時刻救了湖人一把。

湖人首節落後太陽11分、上半場最多落後14分，不過下半場展開反撲，第4節更靠著嚴密的防守讓太陽單節僅進帳23分。

第4節開打時湖人還以89比96落後，但隨後打出一波14比2的攻勢逆轉戰局，終場前70秒，僅領先2分的湖人，靠著瑞迪許命中底角三分，擴大到5分差距，也奠定了這場比賽的勝基。

詹姆斯賽後接受ESPN訪問時說：「在賽季初期能慢慢克服困難的感覺太好了，比賽中我們很多時間都處於落後無法取得領先，現在能贏球的感覺實在太好了。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）本場比賽也改變先發陣容，讓里夫斯（Austin Reaves）從板凳出發，看來也收到不錯效果，里夫斯全場15分、7助攻。

漢姆說：「讓里夫斯打替補並非降級，而是想要像用吉諾布里（Manu Ginobili）那樣來用他，這樣他可以有更多自由發揮空間，比賽決勝期也會使用他。」