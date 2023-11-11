NBA／哈登加盟負面效應顯現 快艇攻守效率慘跌聯盟後段班

達拉斯獨行俠今天在NBA季中錦標賽迎戰來訪的洛杉磯快艇，靠著唐西奇（Luka Doncic）攻下44分、6助攻、6籃板帶領下，以144比126大勝快艇，送給對手4連敗，快艇自從交易來哈登（James Harden）後已吞下3連敗。

獨行俠首節還以3分落後快艇，沒想到第2節戰況風雲變色，獨行俠單節攻下47分，反觀快艇受限對手防守，單節僅有13次出手機會，投進6球拿下18分，讓獨行俠半場結束就以77比51遙遙領先。

苦吞4連敗的快艇，似乎還在摸索磨合4巨頭的方式，雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克（RussellWestbrook）、喬治（Paul George）、哈登今天合計攻下62分、投進5記三分球，反觀達拉斯獨行俠光是唐西奇與厄文（Kyrie Irving）就合力攻下71分，並投進11個三分球。

快艇自交易來哈登後，他先發出賽3場都吞敗仗，另外根據美國媒體StasMuse統計顯示，快艇交易哈登之前，進攻效率排在聯盟第5、防守效率排名第4，而交易來哈登後，進攻效率跌到聯盟第25名、防守效率更是跌到第28名。