快訊

馬英九拋全民調 朱立倫：藍白差異在對比、互比、占比

以巴衝突後「兩國方案」重新解凍 一邊一國有望了？

台版無間道？率14人包圍三重派出所 囂張原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇44分打趴快艇四巨頭 哈登轉隊後苦吞3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(中)狂轟44分，率隊輾過快艇四巨頭。 路透社
唐西奇(中)狂轟44分，率隊輾過快艇四巨頭。 路透社

在前東家76人拉出一波7連勝後，哈登（James Harden）與新東家快艇今天在出戰獨行俠的比賽中卻被對手打得灰頭土臉，在第二節遭到獨行俠狂轟47分，上半場打完已經陷入26分落後，最終獨行俠也在唐西奇（Luka Doncic）進帳44分，厄文（Kyrie Irving）也有27分領軍下，以144：126擊退快艇，快艇在哈登加盟後的3場比賽都吞下敗仗。

快艇在今年開季後與76人達成「大鬍子」哈登的交易案，促成他與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的四巨頭連線，儘管組成了聯盟中進攻破壞力最強大的組合，不過快艇在哈登加入後卻出現砲口堵塞的狀況，近兩戰得分都不到100分。

而今天與獨行俠之戰快艇進攻火力總算有稍稍復甦的跡象，開賽後就在雷納德與哈登的聯手下打出8：0開節攻勢，首節快艇也火力兇猛的砍下33分，並取得3分領先。

不過第二節獨行俠馬上就在唐西奇與厄文領軍下展開反撲，兩人在該節聯手拿下26分，獨行俠全隊更是拿下驚人的47分，反觀快艇卻出現進攻斷電的狀況，單節僅拿下18分，讓獨行俠在上半場打完就已經取得26分領先。

在大幅領先的情況下，下半場獨行俠絲毫沒有要放慢進攻腳步的意思，前三節打完已經拿下115分，並維持了26分的領先優勢，也讓比賽提前進入垃圾時間，最終獨行俠也以18分差距收下賽季第7勝，至於快艇則是苦吞4連敗。

獨行俠唐西奇今天拿下44分6籃板6助攻，這同時也是他生涯第30場40分賽事，成為繼詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）之後，第三位在25歲前就達成30場40分賽事的球員，且生涯對戰快艇例行賽加上季後賽平均能攻下33.2分，在聯盟史上過去也僅有張伯倫與喬丹曾在對戰單一球隊時，平均得分超過此數據。

至於快艇今天則是以雷納德攻下26分最佳，哈登則有14分5籃板，但快艇在哈登加入後已苦吞3連敗，且團隊進攻與防守數據也都呈現大幅下滑的跡象。

延伸閱讀

NBA／柯瑞安比德唐西奇2K能力值提升 兩大新星也飆衝

哈登加入後吞二連敗 後衛海氾濫的快艇這局難解了！

NBA／快艇連兩戰得分不到100分 哈登加盟後苦吞2連敗

NBA／哈登處女秀攻17分 快艇4巨頭卻不敵尼克雙星

相關新聞

NBA／安比德單節再砍16分 76人逆轉活塞收7連勝

近期拉出一波6連勝戰績在東區登頂的76人，今天作客活塞主場迎接隊史首場的季中錦標賽，儘管在上半場打完一度落後，不過球隊一...

NBA／雙J飆51分、哈勒戴準大三元 塞爾蒂克拿籃網止敗

5連勝後苦吞2連敗的塞爾蒂克，今天在主場迎戰籃網，在「雙J連線」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen ...

NBA／溫班亞瑪29分白搭不敵灰狼 賽後與戈貝爾互換球衣

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在出戰灰狼的比賽中，接受灰狼雙塔唐斯（Karl-Antho...

NBA／詹姆斯另類里程碑 生涯5000次失誤史上第一

進入生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），狀態依然處於巔峰，持續累積大量攻守數據。今天面對太陽，詹姆斯又達成了一項「史上第一」的頭銜，不過可能稍微沒那麼光榮。 詹姆斯在第二節中因

NBA／維金斯開季表現太低迷 柯爾：他只是需要找回節奏

雖然勇士在季初這波客場多於主場旅程中仍維持6勝3敗的成績，但對他們來說，維金斯（Andrew Wiggins）在攻守兩端能否維持高強度的發揮至關重要，和上季相比，他開季以來的表現確實不盡理想，也讓球迷

NBA／安戴托昆波砍54分生涯次高 紀錄之夜無奈客場飲恨

在里拉德（Damian Lillard）小腿傷勢被迫缺席的情況下，前一晚被驅逐出場的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在「背靠背」情況下，雖然全場25投19中包含18罰16中，狂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。