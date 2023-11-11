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NBA／詹姆斯另類里程碑 生涯5000次失誤史上第一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯生涯失誤數達到5000次，史上首見。 法新社
詹姆斯生涯失誤數達到5000次，史上首見。 法新社

進入生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），狀態依然處於巔峰，持續累積大量攻守數據。今天面對太陽，詹姆斯又達成了一項「史上第一」的頭銜，不過可能稍微沒那麼光榮。

詹姆斯在第二節中因對手的包夾防守導致發生傳球失誤，這是他本場比賽首次失誤，也讓他生涯失誤次數累積達到前無古人的5000次，史上第一。

打得愈久自然失誤累積就會更多，不過這並不影響詹姆斯在場上依然無人能攖其鋒的發揮。

他在前三節比賽隻手扛著湖人前進，14投9中攻下27分5籃板4助攻，讓湖人隨隊記者柯沃（Michael Corvo）也忍不住發文：「如果你不了解情況，在你看了這場比賽之後，你會認為勒布朗可能只有25歲。」

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