NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

今夏以3年1.3億美元頂級合約轉投休士頓的范弗利特（Fred VanVleet），在今天客場對鵜鶘比賽中展現自己的價值。

范弗利特全場拿到20分8助攻3籃板，得分雖不算多，但其中7分出現在第四節最後關鍵1分鐘，包括剩下47.3秒的一記三分球，幫助火箭從落後5分瞬間超前3分，最終以104比101逆轉鵜鶘，取得5連勝。這是他們自2021年12月的7連勝以來，再度嚐到如此長的連勝滋味。

Fred VanVleet ... CLUTCH pic.twitter.com/ZIlo1mpILE — ClutchFans (@clutchfans) 2023年11月11日

這場比賽對火箭來說也是峰迴路轉，上半場在森根（Alperen Sengun）和格林（Jalen Green）合砍26分的帶動下，取得54比48領先；不過第三節球隊進攻當機，命中率跌至31.8%，僅得到16分，反觀鵜鶘的霍金斯（Jordan Hawkins）獨得14分，導致三節打完火箭反而陷入9分落後劣勢。

不過第四節老將格林（Jeff Green）和布魯克斯（Dillon Brooks）接連取分，火箭逐漸扳回局面；最後決勝時刻，尤多卡（Ime Udoka）更是直接把年輕的史密斯（Jabari Smith）換下場，並在剩下不到2分鐘內打出9比1攻勢，扭轉整個局面。

得分主力格林攻下25分，成為隊史首位不到22歲就得到3000分的球員；森根24分8籃板3助攻2抄截，布魯克斯10分。

鵜鶘的英格倫（Brandon Ingram）拿到全場最高31分，外加6籃板5助攻，威廉森（Zion Williamson）24分8籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）15分9籃板4阻攻。鵜鶘雖然開季5戰取得4勝，但近期卻是苦吞4連