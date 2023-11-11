NBA／溫班亞瑪29分白搭不敵灰狼 賽後與戈貝爾互換球衣

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在出戰灰狼的比賽中，接受灰狼雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）與戈貝爾（Rudy Gobert）的洗禮，儘管他仍是拿下29分9籃板4助攻4阻攻的全能數據，但灰狼在雙塔也都有雙十演出，搭配上愛德華（Anthony Edwards）也有28分7籃板5助攻數據下，最終灰狼就以117：110擊敗馬刺。

在馬刺近期3連敗中進攻效率都大打折扣的溫班亞瑪，今天面對擁有雙塔坐鎮的灰狼總算觸底反彈，全場出手21次命中12球，其中包括三分球7投3中，拿下新秀賽季次佳的29分，但在防守端也付出不少代價吞下5次犯規。

而身為聯盟全能長人代表的灰狼一哥唐斯也沒有讓小老弟專美於前，今天同樣有21次出手命中11球，其中三分球也是7投3中的好表現，另外有12籃板演出。

第四節初馬刺雖然一度以17分落後，但瓦賽爾（Devin Vassell）也領軍展開反撲，他單節進帳14分，還在比賽最後33秒助攻給溫班亞瑪投進三分球，追到5分差距，不過灰狼康利（Mike Conley）接下來兩罰俱中，最終灰狼也以7分差距帶走勝利。

而灰狼今天除了唐斯外，愛德華（Anthony Edwards）也有28分7籃板5助攻演出，至於多次被溫班亞瑪提及是他挑戰NBA推手之一的灰狼法國中鋒戈貝爾則有11分10籃板演出，賽後溫班亞瑪也與戈貝爾互換球衣，展現兩人的非凡情誼。