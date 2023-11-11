NBA／維金斯開季表現太低迷 柯爾：他只是需要找回節奏

雖然勇士在季初這波客場多於主場旅程中仍維持6勝3敗的成績，但對他們來說，維金斯（Andrew Wiggins）在攻守兩端能否維持高強度的發揮至關重要，和上季相比，他開季以來的表現確實不盡理想，也讓球迷感到憂慮。

維金斯前9場比賽場均上場25.7分鐘，得到10.8分3.6籃板0.7助攻0.1抄截0.4阻攻，投籃命中率40.0%，三分球命中率更僅有15.0%，罰球命中率56.3%，幾乎是生涯最差表現。

儘管如此，總教練柯爾（Steve Kerr）依然對維金斯的狀態抱持高度信心，認為他只是需要時間作調整。

「維金斯最近一段時間的表現確實有些不太理想，但我對他依然很有信心，我相信他會找回狀態並且打出優異表現，他會沒事的。」

柯爾說道，「我知道球員在開季階段往往在表現上會遇到一些掙扎，因為在這個階段，大家的注意力都很集中，每個人都想打出高水準的表現。事實上，在我看來，如果維金斯這樣的狀態是發生在2月的話，可能就沒什麼大不了。」

柯爾認為，「維金斯在投籃方面還在尋找他的節奏，但我認為他過去一段時間在防守端的對抗很不錯。自然而然他會回到正軌，他在聯盟已經待了8、9年了，所以我不會擔心他的問題。」